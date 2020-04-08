支持開礦 宜蘭首例村長罷免提議案審議通過

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣8日電）宜蘭縣員山鄉中華村長許正東疑因支持開採礦區案，引起部分村民反彈提出罷免，經宜蘭縣選舉委員會審議後，今天公布罷免提議案通過。

永侒實業申請在員山鄉大安埤山開採礦區案，總面積約為33公頃，申請區生產的礦石為高嶺土（瓷土），另外經開採瓷土所剝除的表土和共生矽石，可供應國內水泥副原料及營建骨材，開發案目前仍在環評審查階段，但部分居民反對，認為不僅可能汙染環境和水源，大量砂石車恐帶來噪音、空氣汙染。

部分民眾質疑當地中華村長許正東支持開發案，向宜蘭縣選舉委員會提出罷免提議案。宜蘭縣選委會表示，3月19日由員山鄉中華村阮姓民眾為提議領銜人，依公職人員選舉罷免法規定，檢具罷免提議書、理由書及10名罷免提議人名冊，向縣選委會提出許正東罷免案。

縣選委會指出，中華村原選舉人數623人，罷免提議人10人，經選委會向相關機關查證結果，刪除2人不符資格後剩下8人，提議人人數規定達法定原選舉區選舉人總數1%以上（即提議人應達7人）。

縣選委會表示，選委會將函知阮姓民眾自收到通知次日起10日內領取連署人名冊格式，並於20日內徵求連署，須達原選舉區選舉人總數10%，且提議人不得為連署人，此案扣除8名提議人外，必須有63名連署人，經審議通過才可進入罷免案投票階段。

縣選委會指出，罷免案的投票，應在罷免案宣告成立後20日起至60日內舉行投票。罷免案通過後，依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告日起3個月內完成補選投票。

許正東晚間向中央社記者表示，他懷疑是選舉恩怨才會被提罷免，開採礦區案在他還沒當村長之前社區就已接受回饋5年多，選上村長後他也沒介入或干涉至於是否擔心罷免通過，他說，就把一切攤在陽光下交由村民檢驗。

此外，許正東指出，他從未提連署反對，立場始終一致，中華村是偏遠地區，期盼文化和產業進駐帶動地方繁榮，且縣府上個月召開砂石專用區規劃公聽會，他也明確表態只要合法就會支持。（編輯：卞金峰）1090408