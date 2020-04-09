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海軍敦睦支隊提前返國 蔡總統岸上揮手打氣

最新更新：2020/04/09 13:26
受武漢肺炎疫情影響，海軍敦睦遠航支隊9日提前返國，總統蔡英文（左2）赴左營軍港，僅在岸上揮手替官兵打氣。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真　109年4月9日
受武漢肺炎疫情影響，海軍敦睦遠航支隊9日提前返國，總統蔡英文（左2）赴左營軍港，僅在岸上揮手替官兵打氣。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真　109年4月9日

（中央社記者游凱翔台北9日電）受武漢肺炎疫情影響，海軍敦睦遠航支隊提前返國，今天上午抵高雄左營軍港，總統蔡英文、國防部長嚴德發等人前往視導，由於官兵必須在艦上自主隔離，蔡總統僅在岸上揮手替官兵打氣。

源自中國的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情在全球持續延燒，國防部長嚴德發昨天在立法院外交及國防委員會上表示，海軍敦睦遠航支隊航程原本要靠岸多個國家軍事交流，但因疫情影響無法靠岸，僅停泊沒有確診案例的帛琉。

嚴德發也指出，海軍敦睦遠航支隊的海上航行已達成原本訓練目的，將提前返回台灣，而抵達台灣後不會下船，必須在船上進行隔離，但目前官兵的身體狀況均健康、沒有異狀。

軍方人士今天上午表示，蔡總統上午赴駐地台南的陸軍四三砲指部視察前，先前往高雄左營軍港歡迎敦睦遠航支隊返台，但因疫情關係，蔡總統、嚴德發等人僅在岸上向官兵揮手致意、打氣，並沒有登艦視導。

海軍敦睦遠航支隊有「大敦睦」、「小敦睦」兩種訓練方式，小敦為先繞行台灣本島一圈後，再前往東南亞及週邊國家；大敦是前往中南美洲、東南亞等較遠的國家後，再回國繞行台灣本島一圈。

去年敦睦遠航訓練支隊為「大敦」，曾敦訪帛琉、馬紹爾、索羅門等3友邦國家，並前往南沙太平島進行國土見證，敦睦邦誼、宣慰僑胞，抵台時海軍不僅盛大舉辦迎接儀式，甚至也有官兵上演求婚、抱得美人歸，引起現場轟動；今年因為疫情影響，「小敦」則提前返國，也未舉辦迎接儀式，一切以防疫為優先。（編輯：張均懋）1090409

受武漢肺炎疫情影響，海軍敦睦遠航支隊9日提前返國，總統蔡英文（前）赴左營軍港，僅在岸上揮手替官兵打氣。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真　109年4月9日
受武漢肺炎疫情影響，海軍敦睦遠航支隊9日提前返國，總統蔡英文（前）赴左營軍港，僅在岸上揮手替官兵打氣。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真　109年4月9日

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