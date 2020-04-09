疫情紓困國有非公用地降租 立委籲降幅加碼至5成

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）國有非公用出租土地降租2成紓困，立委建議跟進地方政府降至5成；財政部長蘇建榮回應，國有非公用土地共降租1年，時間更長，且最長可分3年繳納，公用及國營事業土地部分，則正在盤點研議。

立法院財政委員會今天邀請財政部長蘇建榮就「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情銀行業辦理紓困貸款執行情形」進行專題報告，並備質詢。

財政部8日宣布，國有非公用出租土地，基於紓困考量，將主動降低年租金2成。

國民黨立委賴士葆認為，台北市、新北市等地方政府，減租幅度幾乎都是減半，中央才減2成，誠意不足。民進黨立委高嘉瑜質疑，中央如此「計較」，如何說服民間跟進，降幅應加碼。民進黨立委江永昌則表示，國家住都中心已宣布降低林口社會住宅店舖租金5成，建議中央跟進降幅。

對此，蘇建榮回應，地方政府降租幅度達一半，但基本上期間只有3個月，國有非公用出租土地降租是一次降全年租金，時間更長，且無力繳納者，最長可分3年繳完，先前已對此做過充分考量。

蘇建榮指出，至於國有公用土地以及國營事業土地是否降租，因其租金計算方式各有不同，必須與各經管部會進行協調，行政院目前在進行統整，希望中央發揮帶頭作用，鼓勵民間房東降低租金；對國有非公用土地是否能加碼降租，也要交由行政院就公用及國營事業土地一起做通盤考量。

另一方面，立委高嘉瑜也要求，疫情期間店家營運最大問題在於租金，沒有政策工具，如何減輕民間負擔，要求財政部給予房東租稅減免，鼓勵降租。

蘇建榮反駁，不能將民間房東租金降不降的責任，全部歸在財政部身上，這樣並不公平，實務上很多房東都漏報所得稅，就算降了稅，也無法保證房東是否會把降稅利益反映在降租上，政策工具不是只有減稅，目前已有其他多種配套措施在搭配進行。

蘇建榮舉例，針對受衝擊業者，政府除提供資金融通措施紓困，交通部、經濟部等目的事業主管機關，也已祭出補貼，舒緩衝擊，各項政策工具都已搭配在進行。（編輯：趙蔚蘭）1090409