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推動零派遣 預算籌編原則草案規定不再運用

最新更新：2020/04/09 14:24

（中央社記者王承中、溫貴香台北9日電）行政院推動零派遣計畫，行政院院會今天通過110年度中央及地方政府預算籌編原則，刪除各機關運用派遣勞工的文字，除報經主管機關核可外，規定行政院及所屬機關構，明年起不得再運用勞動派遣。

行政院在107年已核定「行政院暨所屬機關（構）檢討勞動派遣運用實施計畫」（零派遣計畫），以2年度為期逐步減少運用勞動派遣人數，自110年起原則不再運用勞動派遣。

行政院院會今天通過主計總處擬具的「110年度中央及地方政府預算籌編原則」草案。現行109年預算籌編原則規定，各機關為應短期或特定業務需要，需以業務費進用臨時人員或運用派遣勞工，應依規定從嚴核實進用或運用。

由於自110年起，各機關、學校及國營事業，除短期具期限性的專案性業務並報經上級主管機關核可者外，其餘業務均不得再運用勞動派遣，因此草案刪除現行規定中「運用派遣勞工」的文字，並規定行政院及所屬機關構，自110年起不得再運用勞動派遣。

另外，為避免政府公共工程因計畫及需求不明確，致預算浮編或編列不足情形，影響後續計畫執行及政府預算有效運用，草案也新增政府辦理公共工程計畫，應瞭解計畫目標與定位，設定妥適的建造標準，並於預算編列、設計、施工、監造、驗收各階段，依設定建造標準落實執行的規定。

主計總處指出，為使各級政府處理年度預算收支有所遵循，行政院以往年度均依預算法規定，訂定「中央及地方政府預算籌編原則」，於概算籌編前分行各機關依照辦理。

主計總處表示，籌編原則主要內容包括，收支應遵守總體經濟均衡原則，重要建設應作成本效益分析及優先由民間興辦，各項收入應審慎核實編列，公有財產應加強管理，支出以施政方針為重點，員額應在總量範圍內依業務需要合理配置，消費支出應力求節約等。（編輯：張均懋）1090409

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