合作防疫 台灣已轉交240萬片援美口罩

外交部長吳釗燮（左）與美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）（右）共同為裝載台援美口罩的紙箱貼上「台灣能幫忙」（Taiwan can help）貼紙。（外交部提供）中央社記者陳韻聿傳真 109年4月9日

（中央社記者陳韻聿台北9日電）武漢肺炎蔓延全球，外交部日前宣布啟動首波國際防疫援助，包括援贈美國200萬片口罩。外交部今天說，贈美200萬片口罩已陸續轉交，而在台美防疫合作架構下，4月份額的40萬片口罩也已轉交美方。

另外，外交部今天也宣布，將透過第二波人道援助行動，再捐100萬片口罩，供美國疫情特別嚴峻的州第一線防疫醫護人員使用。

外交部下午透過新聞稿指出，外交部與美國在台協會台北辦事處（AIT/T）3月18日發布「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，其中，在防疫物資合作方面，台灣承諾提供美國每週10萬片醫療口罩。外交部指出，4月份的40萬片口罩已轉交美國。

外交部1日宣布啟動第一波國際人道防疫援助，援贈美國200萬片、11個疫情嚴重歐洲國家700萬片、以及友邦100萬片，總計1000萬片口罩。

今天的新聞稿指出，第一波國際人道防疫援助贈美的200萬片已陸續轉交，其中包括給美國聯邦政府100萬片，以及有急迫需求的州100萬片。

外交部說，台灣的愛心人道援助獲美國行政部門及國會議員等各界大力肯定，外交部將透過第二波人道援助行動，再捐100萬片口罩，供美國疫情特別嚴峻的州第一線防疫醫護人員使用。

外交部說，繼白宮國安會、國務院亞太局日前分別推文肯定台灣的防疫成果，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在美東時間8日推文表示，值此新型冠狀病毒疫情全球擴散之際，患難見真情，美國政府感謝台灣捐贈200萬片口罩支援美國前線醫療人員，台灣的慷慨捐輸實為對抗武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的楷模。

外交部指出，台美將持續在「台美防疫夥伴關係聯合聲明」及既有的合作機制上攜手抗疫，同時與全球各理念相近國家就疫情資訊分享、疫苗與藥品研發、醫療設備交流等各項議題並肩努力，共同維護台美雙方人民及全人類的健康安全。

外交部今天宣布啟動第二波人道防疫救援，將捐出600萬片醫療級口罩給北歐和中東歐地區的歐盟會員國、美國疫情較嚴峻的州、拉丁美洲和加勒比海地區國家、新南向政策及其他友好國家，至於具體是哪些國家，則尚在協商討論中。（編輯：林興盟）1090409