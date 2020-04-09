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首頁 / 政治

吳釗燮推特回應蓬佩奧 台灣為援助美醫護自豪

最新更新：2020/04/09 16:20

（中央社記者陳韻聿台北9日電）武漢肺炎蔓延全球，台灣迄今已啟動兩波防疫援外行動，受惠對象包括美國，國務卿蓬佩奧8日親自推文感謝台灣。外交部長吳釗燮今天回推，表示台灣對能支援美國第一線醫護人員感到自豪。

美國武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病， COVID-19）疫情持續擴大，目前已有43萬個確診病例、超過1萬4000人死亡。

台灣1日宣布啟動第一波防疫援外行動，其中包括援贈美國200萬片醫療級口罩，今天更宣布啟動第二波防疫援外，美國疫情較嚴峻的州也是受惠對象。此外，台美3月簽署防疫合作聯合聲明，根據聲明，美國將提供台灣30萬件防護衣原料，而台灣將每週供應美國10萬片口罩。

外交部今天說，已將相關口罩轉交美方，包括第一波援外行動的200萬片口罩，以及台美防疫合作架構下，台灣4月供應美國4週的40萬片口罩。

蓬佩奧8日推文讚許台灣是真朋友，表示台灣資訊透明度及慷慨大方，為世界抗疫楷模。

蓬佩奧（Mike Pompeo）指出，在困難時刻，真正的朋友會互相支持，美方感謝台灣捐贈200萬片口罩，支持美國前線醫療人員。

外交部長吳釗燮今天親自回推表示，台灣對能支援美國第一線醫護人員感到自豪；台灣是美國的好朋友、好夥伴、理念相近的民主國家，雙方將一同對抗武漢肺炎全球疫情。

外交部今天也透過新聞稿指出，台美將持續在「台美防疫夥伴關係聯合聲明」及既有的合作機制上攜手抗疫，同時與全球各理念相近國家就疫情資訊分享、疫苗與藥品研發、醫療設備交流等各項議題並肩努力，共同維護台美雙方人民及全人類的健康安全。（編輯：林興盟）1090409

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