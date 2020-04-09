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為防疫盡心力 魚池鄉茶農捐13萬茶包慰勞第一線

最新更新：2020/04/09 21:35

（中央社記者陳韻聿台北9日電）武漢肺炎疫情持續，南投縣魚池鄉茶農為慰勞第一線警消等防疫人員，今天捐贈自產13萬份茶包，其中還有90歲阿公和6歲孫子在包裝茶葉時，將手書「台灣防疫，感謝有您」字條放入包裝袋傳遞心意。

魚池鄉鄉長劉啟帆及農會理事長劉啟行今天率茶農北上，將捐贈的茶包親自交給內政部長徐國勇。

劉啟帆說，台灣發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情後，第一線防疫人員十分辛勞，茶農也一直希望盡點心力。

媒體3月報導，台灣本土茶葉含「多酚羥基茶駢酚酮」結構物質（Theaflavin），可與武漢肺炎病毒結合、阻止病毒增生，研究成果並獲國際SCI醫學期刊「醫學病毒雜誌」（Journal of Medical Virology）刊登。劉啟帆說，當茶農得知此消息，就決定捐贈茶葉，慰勞防疫人員。

劉啟行說，此次募集到的茶包有非常多種，出自小茶農和大茶戶，最特別的是一位90歲阿公和6歲孫子包裝茶葉時，將自己寫的「台灣防疫，感謝有您」字條放入包裝，傳達心意。

徐國勇致詞指出，除了醫護人員，警察、消防、移民及空勤等，都是第一線防疫人員。種茶、製茶的過程飽含茶農對台灣這塊土地付出的心力，相信第一線人員喝下這些茶後，不僅可感受茶對身體的好處，士氣也會被鼓舞。（編輯：林興盟）1090409

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