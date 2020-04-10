網紅拍影片喝母乳惹議 王婉諭籲下架澄清知識

（中央社記者郭建伸台北10日電）Youtuber小玉拍攝影片、飲用母乳製成的珍珠奶茶，舉動引發外界批評。時代力量立委王婉諭今天舉行記者會，呼籲除了下架影片外，也能與母乳專家拍攝新的影片，澄清母乳知識。

Youtuber小玉的頻道有148萬用戶訂閱，他7日發表「新鮮現榨！我喝了媽媽的人奶！？用母奶做珍珠奶茶」為題的影片，但過程戲虐，不僅喝到吐奶，還形容母乳有狗味。影片一出，引發許多網友跟媽媽批評。

王婉諭今天偕婦產科醫師陳鈺萍、母乳庫負責人方麗容、台灣母乳協會秘書長高宜伶、寶貝花園母乳推廣協會理事吳唯菱舉行記者會，呼籲每一滴母乳都是媽媽對小孩深切的愛，不該成為訕笑題材。

王婉諭說，哺乳母乳的過程相當辛苦，她過去也是母乳媽媽，深諳其中艱辛。她說，Youtuber的影片內容不僅傳達不正確的母乳知識，也相當戲謔，坦言引起很多媽媽反彈，很多媽媽看到這支影片後非常難受。

王婉諭指出，Youtuber在網路平台上輕易地就購買到母乳，不僅可能有風險，也有可能買到假的、毒的母乳；過去雖然有立委倡議應管理網購母乳的風險，但混亂情形仍未見改善，呼籲母乳交易應有正式交易管道才得以把關。

媒體詢問王婉諭，Youtuber是否應該撤下爭議影片。王婉諭指出，希望除了撤影片之外，與她一起開記者會的母乳專家也盼能夠與Youtuber拍攝影片，澄清並更正資訊。

陳鈺萍指出，母乳是嬰兒最佳的食物來源，如果嬰兒無法取得親生母親的母乳，其他媽媽的母乳是第二選擇，配方奶粉的選擇順序則排到很後面，也因為有需求，才會有網路販售母乳。

陳鈺萍說，如果母乳來源是其他媽媽，必須確定食物安全，才不會造成小孩有感染風險；如果媽媽泌乳過多，可能有害身體健康，強調哺乳泌乳是一種專業，呼籲政府除了要規範網路販售母乳，也要對母乳有明確管理。（編輯：蘇志宗）1090410