企業紓困 加碼水電費減免每月最高32萬元

（中央社記者王承中、溫貴香台北10日電）武漢肺炎疫情延燒，經濟部加碼補助營業受衝擊嚴重的艱困企業，補貼正職員工4到6月薪水的4成，每月上限新台幣2萬元，每月水電費減免最高可達2萬元、30萬元。經濟部長沈榮津今天表示，企業能繼續營業，就能保住就業。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）衝擊經濟，行政院下午召開紓困振興方案記者會，說明內需型服務業協助措施，行政院政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津、經濟部中小企業處處長何晉滄、商業司司長李鎂出席。

沈榮津表示，政府面對內需服務業面對客人不上門問題，很多人建議政府應發放現金或消費券，到但現階段這樣做會影響防疫工作，推動時機點還要再研究，現在政府最要緊的是幫企業解決資金短缺的問題，避免企業面臨停業、員工面臨失業，這才是最重要當下政府要解決的事情。

沈榮津指出，針對艱困企業加碼提供員工薪資補貼、營運資金補貼，並提供水電減免、緩繳。

根據經濟部規劃，為提振內需服務業，加碼補助營業額受疫情衝擊嚴重的艱困企業。凡有稅籍登記的企業，營業額衰退達50%者，為保住員工就業，政府補貼艱困企業員工薪資及營運資金，補貼正職員工4到6月每人經常性薪資的4成，每月上限2萬元，雇主不得實施減班休息、裁員及減薪超過該員工薪資2成。為顧及雇主營運成本，政府也補貼一次性營運資金，以正職員工數乘以1萬元計算。

另外，經濟部對受疫情衝擊嚴重的艱困企業加碼減免水電費。營業額減少達15%的企業，水費及低壓用戶電費打9折，每月水費減免上限7000元、低壓用戶電費減免上限10萬元；營業額減少達50%的企業，水費及低壓用戶電費打7折，每月水費減免上限2萬元、電費30萬元。

針對電力高壓用戶申請暫停部分容量即減收基本電費，於民國110年6月30日前申請恢復則免收供電設備維持費，若電力高壓用戶營業額減少達50%，每一電號再減免30%電費，每月減免上限300萬元。受疫情衝擊企業，水電費緩繳期限延長至4個月，不需向水電公司申辦，但電力高壓用戶電費需向台電地區營業處申辦，當期電費均分四期，每月繳付一期。

國民黨立法院黨團今天再次呼籲政府直接發放現金給民眾紓困，沈榮津表示，若是企業不保，員工失業，就算拿到政府發的現金、折扣券也沒有用，因為消費完，還是失業，這是很嚴肅的問題。

沈榮津指出，現在政府最要緊的是幫企業解決資金短缺的問題，才能避免企業面臨停業及員工失業的問題，讓企業能繼續營業，就能保住就業，同時才能保住消費。（編輯：郭萍英）1090410