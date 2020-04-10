江啟臣接見德星駐台代表 盼建立國際合作管道

（中央社記者余祥台北10日電）國民黨主席江啟臣今天在臉書表示，近日接見德國與新加坡駐台代表，國民黨需要視野國際化，更應該連結國際，表達立場、爭取支持，建立國際合作管道。

德國在台協會今天上午在臉書表示，9日處長王子陶博士拜訪江啟臣，處長恭賀江啟臣當選主席，並祝福身為台灣最大在野黨主席，在未來的領導上能有耐力與創意。雙方也談論許多主題，包括國民黨的改革、與中國的關係、內政的現狀、轉型正義等。

江啟臣晚間也在臉書呼應說，近日在國民黨中央黨部接見了德國與新加坡駐台代表，日前曾經透過德國在台協會訪問德國，了解東德處理黨產過程，並比較德國轉型正義與台灣實際情況的異同。

江啟臣說，國民黨與新加坡也有深厚淵源，比如國父革命時便曾在新加坡成立革命據點。今後他會繼續加強與國際友人的合作，期望能有更密切的交流。

他表示，面對新冠肺炎疫情，新加坡針對21歲以上公民發放星幣600元現金補助，值得台灣借鏡，因此他對當前規劃的經濟紓困措施主張「接地氣聽民意，發現金卡實在」，持續有力發揮在野黨的監督角色。（編輯：蘇龍麒）1090410