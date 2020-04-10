龔明鑫：融資方案沒有延誤 下週增逾百億

（中央社記者溫貴香、王承中台北10日電）行政院政務委員會龔明鑫今天說明融資方案成果表示，「千億保」自3月16日開辦至9日為止，已經核准921戶，金額新台幣101億元，下週會額外增加超過100億元，絕大多數案件7到8天可核貸完成，沒有延誤狀況。

行政院下午召開紓困振興方案記者會，說明「內需型服務業協助措施」，龔明鑫針對「千億保」融資方案成果表示，自3月16日開辦至9日為止，共受理戶數3125戶、金額452億元，已核准921戶，金額101億元。

針對有立委質疑銀行核貸速度緩慢，他表示，舊貸展延的部分，約90%案件8天內可核貸完成，如果是新的營運資金與振興貸款，銀行還是要透過KYC（認識新客戶），時間會稍微長一點；不過，約有75%以上的案件也是7到8天就核貸完成。

龔明鑫說，公股銀行紓困貸款有條件限制，而且貸款金額有上限，有些企業貸款可能超過，就沒有辦法適用，會轉成公股銀行的自辦方案。

他表示，公股銀行自辦方案，企業戶已核貸1380戶，金額為252.9億元，個人戶已核准903戶，金額80.9億元，總計300多億元。（編輯：郭萍英）1090410