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大學生幫翻譯防疫指引 陳其邁讚充滿台灣精神

最新更新：2020/04/11 11:28

（中央社記者王承中台北11日電）行政院副院長陳其邁今天表示，不少國外學者、醫師詢問是否有英文版的台灣防疫工作指引，一群台大生主動聯繫他，希望幫忙分享台灣防疫經驗給國際，這就是充滿台灣精神的防疫。

陳其邁今天凌晨在臉書粉絲團發文表示，武漢肺炎疫情在全球逐漸大流行期間，有不少國外學者、醫師紛紛詢問是否有台灣防疫工作指引及政策的英文版，他們相信「台灣模式」。

陳其邁指出，在3月底，台大醫學系學生會、台大學生會及台大公衛系學會的學生主動聯繫，希望幫忙分享台灣的防疫經驗給國際，並參與防疫的戰役。就如同太陽花時期的國際部，學生自發結合許多國內外語言人才，把資訊介紹給全世界知道。

陳其邁表示，學生用最快時間投入，犧牲自己的休假，已開始將各工作指引譯成英文。他們也將持續串聯各校學生，協助台灣將這些資訊給更多國家參考。彷彿當時的太陽花運動，接棒給下一代的學生。

他說，這就是充滿台灣精神的防疫。因為有每個人的合作，才讓台灣在這次全球疫情中顯得如此有力。

陳其邁表示，6年前，他還是立委，在323時和學生一起衝進行政院。而今天則在這裡與學生開會。不禁感慨人生的際遇如此變迭。但是大家都很清楚，不管時間如何，都會努力讓這個國家更好。（編輯：郭萍英）1090411

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