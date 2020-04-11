談台海情勢 吳斯懷：不屈就但也不要挑釁中國

（中央社記者余祥台北11日電）國民黨不分區立委吳斯懷今天談及台海情勢表示，台灣防疫做得好，但仇中型態，讓中國大陸民間不高興，反台聲浪再起；兩岸之間敵意螺旋上升，「我們不屈就中國大陸，但也不要挑釁、要謹慎。」

前國民黨主席洪秀柱開設「護憲保台論壇」網路節目，邀請國民黨立委吳斯懷對談，並在今天播出。

吳斯懷表示，蔡總統勝選時公開宣示要做好作戰準備，但這有點挑釁意味，他上任立委後第一篇質詢稿就是呼籲總統要慎戰，一個國家領導者不能隨意將國家推向戰爭邊緣，他是朝這個方向寫，結果被罵到臭頭。

談及外傳美國在台協會（AIT）主席莫健提醒台灣有必要全面備戰，吳斯懷說，雖然台灣在防疫上做得很好，但仇中、反中、恐中型態，讓中國大陸民間很不高興，反台聲浪又起，美國也許感受到兩岸敵意螺旋上升，擔心疫情緩和下來老共會出手，才會提醒台灣，只是若很機密，媒體不會知道，顯然是放風聲。

他認為，但這代表了兩岸關係嚴峻，「我們不屈就中國大陸，但也不要挑釁、要謹慎。」

吳斯懷也提到，過去在國家戰略中很少提到「啟戰」和「終戰」指導，也就是說，打仗要打到什麼程度要停，願意犧牲到什麼程度，要先決定好，才能回推在什麼情況下開打。

他指出，馬英九政府時期曾提出終戰指導，結果被民進黨砲轟投降主義，「難道執政者要把人民帶到被打到僅剩一兵一卒才能結束戰爭嗎？」

吳斯懷提到，現代戰爭跟過去已經不同，戰爭前的網路癱瘓戰，直接讓國家政府機構「眼睛瞎了、耳朵聾了」，癱瘓指揮系統，之後再進入實質武力戰，民眾是否準備好，願意投效軍旅、站到第一線，「雖然我有點年紀，但我願意上戰場保衛國家」。

洪秀柱也引用2017年美國杜克大學委託政大所做的民調，結果顯示，若中共不攻打台灣、美國會營救的前提下，支持台獨者高達77%，但若美國不來救台灣，支持台獨者驟降至48%；假設中共會攻打台灣，美國也會救台灣，台獨支持度35%，但若美國不救台灣，支持台獨比例瞬間下滑到7%。（編輯：紀淑芳）1090411