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首頁 / 政治

柯文哲：相信陳時中專業 政治不是他決定的

最新更新：2020/04/11 13:28
衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）與台北市長柯文哲（右）11日同台出席「實名制口罩自動販賣系統」試辦上線記者會，宣布台北市信義區健康服務中心設置3台口罩販賣機，12日起供民眾使用健保卡刷卡購買。中央社記者郭日曉攝　109年4月11日
衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）與台北市長柯文哲（右）11日同台出席「實名制口罩自動販賣系統」試辦上線記者會，宣布台北市信義區健康服務中心設置3台口罩販賣機，12日起供民眾使用健保卡刷卡購買。中央社記者郭日曉攝　109年4月11日

（中央社記者陳怡璇台北11日電）台北市長柯文哲曾質疑中央對歐美與中國入境者差別待遇，今天柯文哲與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中同框，柯文哲表示相信陳時中專業不會有問題，「政治也不是他決定的」。

台北市長柯文哲曾表示，從上海搭類包機民眾返台後集中檢疫、從其它地方入境者則是居家檢疫14天，認為中央標準不一。

柯文哲與陳時中今天出席北市口罩自動販賣機試辦記者會，接受媒體聯訪時被問是否針對此事對陳時中講幾句話。

柯文哲說「我相信部長專業不會有問題，所以政治也不是他決定的」。

媒體提問前北農總經理吳音寧的父親、作家吳晟出書批柯文哲搖擺算計、面對中國就很乖順，柯文哲回應「2018選舉都過去了，不用講太多」，並說對吳音寧個人沒有批評，但她不去議會是不對的。

而對於台北市立動物園新園長劉世芬與民進黨新潮流劉世芳為姐妹，是否意味雙方和解，柯文哲則表示都是專業考量，是用遴選制度投票，很公平。（編輯：李錫璋）1090411

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