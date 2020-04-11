提醒民眾避開人潮 政院研發警示APP

（中央社記者王承中台北11日電）為防範疫情擴散，中央流行疫情指揮中心日前公布社交距離注意事項。行政院資安處處長簡宏偉今天表示，正研發社交距離APP，不僅可以告知民眾人潮聚集狀況，也可透過藍芽偵測提醒民眾保持社交距離。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒全球，隨著台灣境外移入病例增加，為降低社區感染風險，中央流行疫情指揮中心日前公布「社交距離注意事項」，建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺距離。

簡宏偉今天受訪表示，隨著疫情嚴峻，行政院副院長陳其邁在3月中旬指示，請相關單位研究，如何結合社交距離以及智慧防疫作為，開發出提醒民眾保持社交距離的APP，目前APP大致已研發完成，正在做內部測試，待名稱定案後，最快1到2週就可上市。

簡宏偉指出，該APP的功能，最主要是人潮聚集的提醒，若民眾出外郊遊，就可以透過APP查看當地的人群聚集的狀況。另外，透過藍芽偵測，當民眾與同樣裝有該APP的他人距離過近，手機也會發出警示或震動提醒民眾，並統計相關數據，告知民眾一天內跟多少人距離過近。

簡宏偉表示，目前相關技術十分成熟，只是花很多時間針對隱私保護及民眾權益進行討論。該APP不會調查使用者足跡，資料皆以加密方式存在民眾手機，不會上傳，且是否安裝都看民眾意願，盡可能降低民眾的疑慮，主要是提醒民眾保護自己。（編輯：鄭雪文）1090411