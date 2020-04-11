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走訪全台 朱立倫談經濟做公益累積能量

最新更新：2020/04/11 19:46

（中央社記者余祥台北11日電）武漢肺炎疫情升溫，前國民黨主席朱立倫近日前往宜蘭、桃園、新竹等地，與旅宿餐飲業討論觀光業衝擊，也與中小型業者商家、藝術家對話，討論救經濟的可行方案，接下來將有一系列建議，具體展現「民間智庫」影響力。

朱立倫日前在臉書寫到，最近疫情關係，他走訪瞭解產業生計、民眾生活所受到的衝擊，他也以「銀光未來創新協會」創辦人身份，前往各縣市每個角落，探索台灣未來面臨的各項社會衝擊。

黨內人士表示，銀光未來創新協會與7個縣市合作，由朱立倫民間友人「無名氏」捐款，已有20萬人驗光配好免費老花眼鏡，被地方政府列為重要政策，各縣市藍綠民意代表都爭取掛名。

黨內人士提及，朱立倫是目前藍營檯面上，少數有經濟背景的政治人物，他近期避談政治紛爭，以公益、經濟、青年為路線，勤走、落實他當時與黨主席江啟臣分進合擊的默契，從外部引進社會力，改造國民黨。

該人士也說，朱立倫還被臉書公司的香港專家，稱讚社群內容及質感，加上近期行程，跳脫出藍營在選後的泥淖跟耗損，可望累積政治能量，讓藍營支持者還保有期待。（編輯：鄭雪文）1090411

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