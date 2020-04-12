遼寧艦現蹤展示兵力 菲律賓海恐成美中第二戰場

（中央社記者游凱翔台北12日電）共軍航艦遼寧號今天航經台灣東部，戰略學者林穎佑、蘇紫雲認為，東部水域深，共軍潛艦可能在水下演練，且共軍潛艦可在菲律賓海直攻美國，推測目的地為菲律賓海，此海域將成美中第二戰場。

國防部今天表示，共軍航空母艦遼寧號編隊及所屬5艘護衛艦，4月初離港後在黃、東海航訓，昨天由東海航經宮古水道後，今天由台灣東部外海經南部海域繼續往南行駛，國軍全程監控。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑受訪認為，4、5、6月是共軍演習的高峰期，有別過去航經台灣海峽，這次遼寧號編隊航經台灣東部海域，可能是水下有共軍潛艦同步演練，考量水域特性走東岸相對適合。

林穎佑指出，目前遼寧號應在演練包含潛艦的編制編隊，未來也必須觀察S-300飛彈、S-400飛彈成軍後一連串的變化，以及未來共軍在聯合作戰上的運用。

不過，林穎佑提到，現代作戰方式一直在改變，過去美國對付共軍是透過航空母艦展現實力，現在最有效的則是潛艦及岸際飛彈（SSM），遼寧號航經宮古海峽南下，因日本都有岸際反艦飛彈，對共軍航艦的威脅仍在，值得觀察該路線在戰略戰術上的效力。

另外，他認為，美國、法國的航空母艦都已陸續出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，但美國仍會利用機艦在亞太的行動反應自身的軍事實力；中國透過相關軍事行動，想呈現出「別人家航艦都出事，只有我沒事」的態度，遼寧號出現是在展現自身實力，實際上有無辦法參與軍事行動，也有待觀察。

海軍官校軍事學科部前教官、新江艦前艦長呂禮詩受訪認為，只要菲律賓、南海等海域沒有美國艦艇現蹤，共軍就會趁著東亞出現戰力缺口時進來展示兵力，「每一次都是這樣，很準」。

呂禮詩指出，遼寧號去年6月也同樣是穿越第一島鏈航經台灣東部海域，可能已成為共軍航艦常態化的訓練；自此之後，美軍電偵機也開始將台海附近作為偵巡區域。

呂禮詩表示，因武漢肺炎疫情，美軍航艦羅斯福號目前正在關島隔離檢疫、雷根號則在橫須賀港，另一艘目前約在東海的美利堅號雖然有F-35戰機，但因沒有預警機，也解釋了為何近期在台灣南部海域頻繁的出現美軍電偵機，目的就是作為美利堅號的耳目。

國防部智庫、國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲表示，6天前日本防衛省公布2艘俄國巡防艦穿越對馬海峽，並航經台灣東部海域；而共軍遼寧號也同樣航經東部海域，評估演訓的地點為菲律賓海，且可能與俄國連動。

蘇紫雲認為，菲律賓海將成為美國、中國的第二戰場，因為菲律賓海為中國戰略核潛艦發射戰略導彈的地點，而核潛艦在南海並無法直接攻擊美國本土，一定要穿越巴士海峽到菲律賓海，「這也是為什麼最近美國電偵機頻繁現蹤巴士海峽的原因，目的是為監測中國潛艦動態」。

蘇紫雲也提到，中國核潛艦對美國目前共有兩發射場，分別是渤海、菲律賓海，而南海、巴士海峽及菲律賓海有較深的水域，將可成為潛艦的走廊，推估未來菲律賓海將是很熱門地點，加上兩週前美軍也在菲律賓海試射飛彈，相關跡象都值得觀察。

根據國防部、Aircraft Spots公開揭露的訊息，今天是3月25日以來，美軍第9度在台灣周邊飛行。

第一次為3月25日的EP-3E白羊座電子偵察機；第二次為3月26日B-52同溫層堡壘轟炸機、KC-135同溫層加油機；第三次為3月27日的B-52轟炸機、RC-135U電子偵察機；第四次為3月31日的P-3C獵戶座反潛機；第五次是4月8日的RC-135U電偵機；第六次是4月10日的RC-135U電偵機；第七次為4月11日的RC-135U電偵機；第八次也是4月11日，為EP-3E電偵機；第九次為今天的EP-3E電偵機。

另外，根據國防部公開披露的訊息，10日是今年以來，共機第6度現蹤台灣鄰近海域。分別是1月23日（空警500、轟6等）、2月9日（殲11、空警500、轟6等）、2月10日（轟6等）、2月28日（轟6等），3月16日（空警500、殲11等）、4月10日（轟6、空警500、殲11）。

值得一提的是，共機3月16日首度夜航接近台灣防空識別區（ADIZ），2月9日、10日在24小時內兩度擾台，期間一次還曾一度逾越台灣海峽中線。

事後，美軍MC-130J特戰運輸機、B-52轟炸機在2月12日在共軍兩度擾台之際，同時現蹤台灣西部及東部，美軍一架P-3C反潛機當月也出現台灣南部外海，一艘美軍作戰艦又在2月16日航經台灣海峽，短短一個月內多次現蹤台灣周遭，反制中國意味濃厚。（編輯：林孟汝/楊凱翔）1090412