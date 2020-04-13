台女在西班牙當醫護染疫 康復出病房獲列隊鼓掌

（中央社記者劉冠廷台北13日電）僑務委員劉金枝的一對女兒，在西班牙擔任醫護人員，卻不幸感染武漢肺炎；經治療後順利康復，當劉金枝的女兒被推出病房，醫院醫護更是列隊鼓掌，獲得當地媒體大篇幅報導。

國民黨立委溫玉霞昨天晚間透過臉書表示，日前西班牙的疫情慘重，該國的醫療體系瀕臨崩潰，但醫護人員仍堅守崗位搶救病患，其中就有她的好友、也是僑務委員劉金枝的一對女兒。大女兒是麻醉師，兩人不眠不休工作，上個月卻不幸感染新冠病毒，大女兒在醫院戴了15天的呼吸器後，總算脫離險境，回家隔離休養，小女兒也在家隔離治療。

溫玉霞也在臉書上分享了劉金枝的女兒被推出病房，醫院醫護人員列隊鼓掌的影片，溫玉霞說，當時聽聞此事讓她既心疼又擔心，之後看到劉金枝的大女兒躺在病床被推出急診室的錄影畫面，醫院醫護人員皆列隊為她拍手加油，這一幕令人感動不已，更為劉金枝和其女兒的表現深感驕傲。

溫玉霞表示，台灣的女兒在異國發光發熱，為了救治病人勇敢和病毒奮戰，劉金枝的先生也是醫師，父母都全力支持女兒在僑居地犧牲奉獻，這一家人都是台灣之光。

溫玉霞說，近日西班牙的電視和報紙都大篇幅報導此事，特別分享給好友們，她認為僑委會應給予嘉獎表揚，也希望所有好友一起為在西班牙及各角落的醫護人員說句「謝謝」與加油。（編輯：蘇志宗）1090413