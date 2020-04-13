陳昇瑋推動台灣拚AI 賴清德原計畫當他學生

（中央社記者葉素萍台北13日電）台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋去世，副總統當選人賴清德在臉書哀悼，透露陳昇瑋曾說過「要讓世界看到TAIWAN就想到AI」，去年他還準備要去上台灣人工智慧學校的課程，想當陳昇瑋的學生。

賴清德透過臉書貼文指出，「這是國家的重大損失」；他說，卸任行政院長後，曾拜訪參觀台灣人工智慧學校，也和陳昇瑋有過多次對談。陳昇瑋是位了不起的人才，每每用熱情感染大家，從中研院到產業界，沒有花政府一毛錢，群策群力投資「人工智慧人才培育」，目前已訓練超過1萬名以上的AI人才，都是台灣產業轉型的生力軍。

賴清德說，陳昇瑋曾說「要讓世界看到TAIWAN就想到AI，看到TAIWAN在AI的成就就不禁讚嘆WA！」。他去年準備要去上台灣人工智慧學校的課程，想當陳昇瑋的學生，後來因事耽擱，陳昇瑋還特別說，會安排一系列「必知的AI課」讓他學習。

賴清德指出，政府有責任和年輕人以及任何有企圖心的人共同努力，用人工智慧或工業4.0打造全新的台灣，更要積極投資下一代，提供資金、培育及環境，讓台灣有更多國際化AI人才，一起實踐壯大台灣的願景。

賴清德說，會帶著陳昇瑋的熱情走下去，繼續讓台灣人工智慧在世界的舞台發光發亮。（編輯：鄭雪文）1090413