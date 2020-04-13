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武漢肺炎疫情10/100

陳時中：武漢肺炎在台灣幾無社區傳播可能性

最新更新：2020/04/13 19:52
衛福部長陳時中13日表示，武漢肺炎在台灣「社區傳播可能性幾乎是沒有」。（中央社檔案照片）
衛福部長陳時中13日表示，武漢肺炎在台灣「社區傳播可能性幾乎是沒有」。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃、葉素萍台北13日電）衛生福利部長陳時中今天表示，武漢肺炎在台灣「社區傳播可能性幾乎是沒有」，但還是要重視檢測，以截斷傳播鍊，避免確診人數突然增加而拖垮醫療體系。

防疫資訊

行政院下午召開「紓困振興方案－醫藥防疫科技研發」記者會，政務委員龔明鑫、衛福部長陳時中、科技部長陳良基、經濟部次長林全能等人出席。

陳時中在記者會上表示，目前武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）死亡率超過10%的有4個國家，分別是義大利、西班牙、法國與英國，這些國家的醫療量能本來不差，但是因為確診人數太多，無法治療這麼多病人，導致醫療體系崩解。

陳時中指出，要避免醫療體系崩解，確診病人要少，就必須靠檢測來切斷社區傳播鍊。台灣現在一天檢驗量約1600到1700件，一週將近一萬件，有人說可以更多一點、做普篩，但在切斷傳播鍊這件事上，指揮中心要維持量能有餘裕，不能把自己逼到最危險的那條線，否則要是超過那條線，可能一下就崩解。

行政院13日召開「紓困振興方案－醫藥防疫科技研發」記者會，衛福部長陳時中表示，武漢肺炎在台灣「社區傳播可能性幾乎是沒有」，但還是要重視檢測，以截斷傳播鍊，避免確診人數突然增加而拖垮醫療體系。中央社記者張皓安攝　109年4月13日
行政院13日召開「紓困振興方案－醫藥防疫科技研發」記者會，衛福部長陳時中表示，武漢肺炎在台灣「社區傳播可能性幾乎是沒有」，但還是要重視檢測，以截斷傳播鍊，避免確診人數突然增加而拖垮醫療體系。中央社記者張皓安攝　109年4月13日

陳時中說，武漢肺炎在台灣「社區傳播可能性幾乎是沒有」，再下去測也是這樣，目前每百萬人檢測將近2000人、每百萬人確診16人，檢驗是很精準的在做；雖然台灣社區傳播幾乎沒有，但還是要重視檢測，萬一沒有快篩，導致社區傳播，病人一多，醫療體系一下就倒了。

他表示，所以需要做兩件事，一是降低致死率、需要新藥物；第二是讓病人住院天數變少，住院最久的住了81天，平均住院天數將近30天，只要累積幾千個病人，病床就垮了。所以也需要治療輕症的藥物，減少住院天數。

陳時中說，現在台灣的呼吸器全世界最多，只要輕症住院天數降低、做好呼吸器與藥物指引，加上新藥進來，防線就可以做好。現在努力做好個案的疫調、找出斷點、進行精確檢測，這些努力都是為了等疫苗、新藥與好的檢測出來，台灣的疫情才算真正控制成功。指揮中心是把現況穩住，期待科技把疫情真正壓抑住，度過這一關。（編輯：林興盟）1090413

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