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首頁 / 政治

環保署再傳員工受檢 張子敬：同事先居家上班

最新更新：2020/04/14 11:30

（中央社記者陳俊華台北14日電）環保署傳出一名員工身體不適，採檢結果估16日出爐，並啟動居家辦公。環保署長張子敬今天說，這名員工只是去做檢驗、不是確診，並請與該員工接觸的同事先居家上班，「其實這是超前部署」。

媒體報導，上個月環保署秘書室員工確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），現在又傳一名民間單位派駐環保署員工身體不舒服，去醫院後被要求住院，採檢結果預計星期四才會出爐；目前其周圍4、5人已被要求居家辦公。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀行政院長蘇貞昌及內閣官員列席。民進黨立委何志偉指出，在學校只要有2人確診就停課，詢問政府部門遇到這種狀況要如何處理。

環境保護署長張子敬表示，這2個是分開的例子，第1例是去參加旅遊，該員工過隔離期，現在也康復了，在家自主管理；昨天這位員工則在過程中加強防護措施，因其他同事的意識很高，這位員工昨天上班時，雖自認為是吹到風、扁桃腺發炎，但其他同事很小心，請該員工去醫院看一下。

張子敬說，醫師很謹慎做了採檢，「其實這是超前部署」，只是去檢驗，不是確診，但環保署已請有與這位員工接觸的同事先居家上班，預先做阻隔，避免萬一確診再來做，就來不及，只是超前部署。

張子敬表示，因為本來就有建立居家上班制度，先請這些同事優先居家上班；且居家上班要照規定打卡，都能直接上網來做。（編輯：黃國倫）1090414

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