部分援歐口罩16日抵法蘭克福 援菲口罩長榮承運

（中央社記者陳韻聿台北14日電）外交部今天宣布，包括瑞典共8個北歐和中東歐地區歐盟會員國將獲援贈130萬片口罩。根據可靠消息來源，一架載運部分援歐口罩的華航客機16日將抵法蘭克福，而援贈菲律賓的30萬片口罩將由長榮航空承運。

消息來源指出，一架載運台灣所援贈口罩的中華航空客機將於台北時間15日晚起飛，並於當地時間16日早上抵達法蘭克福；口罩後續將經陸路運抵數個受贈歐洲國家。

台灣1日宣布啟動第一波國際防疫援外，援贈友邦、美國和歐洲地區11個疫情較嚴峻國家共1000萬片台灣製醫療級口罩；9日則宣布啟動第二波相關援外行動，將捐出600萬片口罩給北歐和中東歐地區的歐盟會員國、美國疫情較嚴峻的州、拉丁美洲和加勒比海地區國家、新南向政策及其他友好國家。

外交部今天說，第二波將援贈斯洛伐克、奧地利、瑞典、丹麥、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等8國，共計130萬片台灣製醫療級口罩。

此外，目前已知在台灣第二波防疫援外行動中，美國將獲贈100萬片，而部分新南向國家將獲贈總計超過100萬片口罩。

消息來源指出，在新南向國家方面，除了台灣駐菲律賓代表處已宣布，菲國將獲贈30萬片口罩，其他國家如印尼、馬來西亞、新加坡、越南和印度等，將各獲10萬至30萬個口罩，另外還有一些「小國」將獲贈數萬片。

消息來源指出，承運援贈菲律賓口罩的是長榮航空，貨機將於明天下午抵達。

外交部多次強調，台灣是在確保國內口罩供應無虞且相關國家提出需求後，才與各國就口罩援贈議題展開協商。（編輯：謝佳珍）1090414