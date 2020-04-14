助英國等地僑民抗疫 僑委會5000片布口罩啟運

（中央社記者陳韻聿台北14日電）僑委會今天說，為協助各地僑民對抗武漢肺炎，日前已在台下訂10萬片布口罩，第一批800片已於8日運抵瑞士，第二批共5000片今天將陸續寄往法國、英國及巴西。

此外，僑務委員會指出，近日透過駐外秘書及僑領獲知，已有63名海外台僑及友台僑胞確診武漢肺炎，其中12人已不幸過世。僑委會將持續關心海外僑民健康，瞭解僑界需求，並適時協助。

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大，目前已累計超過192萬個確診病例，死亡人數逼近12萬。

僑委會表示，僑民在僑居國不易取得口罩，在不對台灣現階段醫療級口罩產能造成額外負擔的情況下，僑委會為協助海外僑民抗疫，日前在台緊急招商製作10萬片布口罩，其中的800個已於8日運抵瑞士，第二批5000片則將自14日起陸續寄往法國、英國及巴西。

僑委會透過新聞稿指出，已委託台灣3家業者製作布口罩，以一片新台幣25元的價格供各地僑民購買使用，日前寄往瑞士的第一批布口罩廣獲當地僑界歡迎。

僑委會表示，僑委會援引衛生福利部食品藥物管理署資料指出，布口罩仍具阻擋飛沫的效果，健康民眾在通風環境或開放空間可選擇使用布口罩，保留醫療口罩給第一線醫療人員或有需要民眾；僑委會後續將依廠商出貨期程陸續分批寄送布口罩至海外。（編輯：鄭雪文）1090414