立委提案要求改護照國名 排入立院17日院會討論

（中央社記者郭建伸、王揚宇台北14日電）台灣基進立委陳柏惟等人提出公決案，指政府應立即發行更改護照封面，並修改個人資料頁國名為台灣TAIWAN的新版護照。民進黨立法院團今天在程序委員會提議，將此案列入17日院會討論事項。

此外，時代力量黨團也提出華航正名的公決案，提案內容要求，交通部應規畫短中長期的華航正名計畫，民進黨團同樣列為17日院會討論事項。

行政院2日上午加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1500億元，讓經費上限從原先的600億元，提高為2100億元，全案送立法院審查；立法院原訂將肺炎紓困振興特別條例修正草案排入今天下午的討論事項，但朝野協商無共識，擬16日再談。

立法院今天中午舉行程序委員會，民進黨團提議將肺炎紓困振興特別條例修正草案、國土計畫法部分條文修正草案、都市危險及老舊建築物加速重建條例修正草案、公職人員選舉罷免法等列入17日院會討論事項。

陳柏惟及民進黨立委王定宇、林俊憲、林宜瑾等人提出公決案，指護照封面登載國名為中華民國REPUBLIC OF CHINA，並加註TAIWAN，長期造成國人持護照旅行時困擾，容易與中國產生混淆，有正名必要；過去雖有台灣國護照貼紙遮蓋護照封面，未影響護照原狀，仍產生適法性疑慮。

公決案指出，政府應立即發行更改我國護照封面及個人資料頁國名為「台灣TAIWAN」的新版護照，供民眾選擇原版護照或新版護照。民進黨團同樣將此案列為17日院會的討論事項。

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱說，關於時力提出的華航名稱案，其實昨天時力在朝野協商時有拿出來想要討論，但這非協商討論的題目，因此建議他們在院會臨時提案再拿出來，而比較昨天的版本，今天的版本有加入短中長期做法，看起來很具有可行性，很值得討論。

此外，對於改護照封面部分，鍾佳濱表示，關於在國際上，如何不要讓台灣被誤認為是中國，這是社會上蠻有強烈共識的事情，相信這個提案可以討論，而護照封面設計，本身是行政權中可以處理的，而立法院對於行政權當中可處理的，當然可以透過立法院決議方式，視決議的型態是什麼，這對行政機關有一定的指導效果。（編輯：蘇龍麒）1090414