農委會紓困編列73億元 陳吉仲：逾50萬人受惠

（中央社記者王承中、顧荃台北14日電）因應武漢肺炎，農委會共編列新台幣73.53億元特別預算進行紓困，農委會主委陳吉仲今天表示，受益人數可超過50萬人，若未來疫情持續，還有50到60億元的基金可移緩濟急。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）衝擊經濟，行政院下午召開紓困振興方案「挺農民 度難關」記者會，行政院政務委員龔明鑫、農委會主委陳吉仲、農委會企劃處處長蔡昇甫出席。

因應武漢肺炎疫情，農委會在第一波紓困編列特別預算及相關基金共53.68億元，並在第二波追加特別預算19.85億元，共73.53億元進行紓困。陳吉仲表示，受益人數可超過50萬人。若未來疫情持續，農委會還有50、60億元的基金可移緩濟急。

蔡昇甫指出，農委會從資金、員工、生產經營及銷售四大面向提供農民進行紓困。在資金方面，提供優惠利率貸款，利率非常低，在0.29%到1.43%，新舊貸都有一年的利息補貼，幾乎免息，另外也提供農業信用保證、簡化程序及延期還款的服務。

蔡昇甫表示，到昨天為止，受理農民紓困貸款的件數為1121件、52億元，已核准707件、33億元，只要是農民的申貸案件，平均可以在5天內核准。另外，在生產經營的部分，15日起補助農民購買常用的複合肥料，每包40公斤補助20元，減輕農民負擔。

陳吉仲表示，以前辦貸款要一個月，現在要求在五個工作天內完成，且只需要兩三個證件，新貸的部分需要身份證、申請書跟經營計劃書，而舊貸者不需要計畫書，農委會秉持行政院的要求，用最快的速度辦理。

根據農委會規劃，也將補貼經營困難事業的員工薪資，針對花卉、種苗產業的業者及團體，若發生營運困難的業者願意維持員工原薪資80%以上水準，將補貼每人40%薪資，上限每月2萬元，共3個月。休閒農業發生營運困難者願意維持場內既有人力，補貼每位每月1.5萬元，最長為期半年。經認定營運困難的漁船主，補貼外來船員薪資每月1900元，共3個月。

農委會也考量目前消費者至實體通路採買意願降低，自2月4日啟動辦理「台灣農產嘉年華」網路購物活動，與48家國內電商業者合作，銷售6000項具溯源國產農產品，累計銷售額已達2.13億元。並透過邀請企業團購、媒合大型通路加強販售，協助於農民市集通路加強促銷推廣等方式，提升國內農產品銷售。

針對糧食安全的部分，陳吉仲指出，稻米部分供應無虞，目前有90萬公噸的庫存量，加上一期的120萬公噸，再加上二期，共有280萬公噸的存量，而所有消費者一個月的消費是10萬公噸，所以稻米有28個月的供給量，在考慮到農民需求，會在兼顧糧食安全的前提下適度出口，有些國家已陸續跟農委會進行接洽。

陳吉仲指出，目前蔬菜的種子到明年供應無虞，肥料還可以生產75萬公噸，比需求的43萬公噸還高，到年底供應無虞。另外，年初向國外穀物業者簽約的黃豆、玉米及小麥等，也都會在年底前如期抵達台灣。（編輯：蘇龍麒）1090413