人權團體：踹頭員警僅被記2申誡 不算嚴懲

（中央社記者葉素萍台北14日電）台灣人權促進會今天說，中和員警踹頭事件，踢頭的員警僅被記2支申誡，相較於免職標準的18支申誡，實在稱不上嚴懲，此事件也顯示警政體系漠視法治原則。

新北市中和警分局陳姓警員處理取締少年無照駕駛拒絕攔檢、逆向逃逸案，因以腳踹趴著欲起身的少年頭部，引起爭議。新北市中和警分局日前表示，陳員因執法過當疏失，處分申誡2次。

台權會今天透過新聞稿指出，個別員警不法作為，應受到相應的懲處與再訓練，現在制度上，已經失控的警察績效管理制度現況，搭配警政高階主管一味強調「強勢執法」的管理文化，使得員警值勤時更容易罔顧人民權利與法治精神。

台權會認為，這次中和員警踹頭事件及事後警政首長與高層反應，顯示警政體系漠視法治原則，警政署責無旁貸。在對違法警員的懲處之外，中和分局應立即對不當管理道歉，並提出具體作為，確保轄下員警不再有任何違法行事。另外，針對分局疑似動用媒體關係掩蓋批評一事，也應提出說明，若確有其事，相關人員應受懲處。

台權會說，新北市警察局作為中和分局的上級，也應負監督職責，新北市警局應具體說明態度與對應措施；警政署除了應負起中央對地方監督職權，也應具體說明2017年司改國是會議決議中，針對警察績效與教育制度的改革進度為何，在拒絕成立「警察績效」與「教育制度」兩個議題的委員會後，實際又該如何落實決議內容。

台權會呼籲政府盡速通過「禁止酷刑公約施行法」，在施行法尚未通過之前，警政署應對所有警察施行有效的人權教育。（編輯：鄭雪文）1090414