傳譚德塞對台灣玩兩面手法 外交部：勿臆測

（中央社記者陳韻聿台北14日電）媒體報導，WHO秘書長譚德塞儘管批評台灣對他發動種族歧視人身攻擊，日前卻與駐日內瓦辦事處接觸、表示善意。外交部今天說，外界不需臆測台灣與國際組織的互動。

媒體近日援引外交圈消息來源報導，譚德塞日前曾派人私下與台灣駐日內瓦辦事處接觸，表示可以「電話簡報」形式向駐處提供全球防疫現況及世界衛生組織（WHO）專業意見，似有意藉與台灣非公衛主管機關的非正式接觸，操作WHO「與台灣分享資訊」的假象，玩兩面手法。

外交部發言人歐江安晚間表示，外交部對於與其他國家政府或國際組織的往來、談話內容、拜會對象及時間等，基於外交慣例與雙方互信，向來不進行單方面的證實或說明。外交部也建議媒體與外界無需進行臆測或推論，以免有失真相全貌。

歐江安說，中央流行疫情指揮中心已在11日記者會上公布去年12月31日台灣通報WHO武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病， COVID-19）疑似人傳人的電郵內容，外交部不作進一步說明或評論。

歐江安指出，國際社會認同「台灣能幫忙，而且正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping）理念。台灣駐日內瓦辦事處將偕同友邦及理念相近國家駐團，持續與WHO秘書處等密切溝通，爭取台灣以觀察員身分出席今年的世界衛生大會（WHA），並完整參與WHO對抗武漢肺炎的所有會議、機制及活動。（編輯：林興盟）1090414