中國搶購5000萬公噸稻米 陳吉仲：台灣存糧無虞

（中央社記者王承中、顧荃台北14日電）農委會主委陳吉仲今天表示，中國上個月底在全世界大量採購5000萬公噸的稻米，台灣目前稻米有90萬公噸的庫存量，再加上一、二期稻作，共有280萬公噸存量，每月消費是10萬公噸，稻米有28個月的供給量。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）衝擊經濟，行政院下午召開紓困振興方案「挺農民 度難關」記者會，行政院政務委員龔明鑫、農委會主委陳吉仲、農委會企劃處處長蔡昇甫出席。

陳吉仲表示，全世界很多國家現在都針對農產品進行出口限制，包括提高出口關稅、限制出口，其中限制稻米出口的有印度、柬埔寨、緬甸，越南本來限制出口，改成出口配額。哈薩克、俄羅斯、烏克蘭是小麥主要出口國，則全部採出口配額。

陳吉仲指出，東南亞國家採取很多相關農產品對管制出口，或是大量採購進口，而中國在上個月底在全世界大量採購了5000萬公噸的稻米，而新加坡在一個多月前就很樂意向台灣採購相關農產品，因為台星距離近，會大量提供新加坡農產品的外銷。

陳吉仲表示，這些措施可能導致全球穀物價格高漲，而台灣很多種重要物資是進口的，但目前國內進口的蔬菜種子到明年供應無虞，肥料還可以生產75萬公噸，比需求的43萬公噸還高，到年底供應無虞。另外，年初向國外穀物業者簽約的黃豆、玉米及小麥等，也都會在年底前如期抵達台灣。

陳吉仲指出，稻米的部分供應無虞，目前有90萬公噸的庫存量，加上一期的120萬公噸，再加上二期，共有280萬公噸的存量，而所有消費者一個月的消費是10萬公噸，所以稻米有28個月的供給量，在考慮到農民需求，會在兼顧糧食安全的前提下適度出口，有些國家已陸續跟農委會進行接洽。（編輯：蘇龍麒）1090414