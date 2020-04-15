IMF估台灣經濟負成長 朱立倫籲政府速發錢救命

（中央社記者王鴻國新北15日電）國際貨幣基金組織（IMF）評估全球受武漢肺炎疫情影響經濟成長衰退，台灣成長率-4%，前國民黨主席朱立倫形容是二戰後最大經濟蕭條，政府應儘速發現金給民眾救命及救急。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情全球蔓延，IMF預估今年全球經濟成長率將急劇萎縮至-3%，IMF也下修台灣2020經濟成長率至-4%。

朱立倫今天在國民黨秘書長李乾龍陪同下到新北市三重先嗇宮參拜神農大帝，獲廟方及信徒歡迎。他事後接受媒體聯訪時特別關注台灣經濟及如何紓困等問題。

朱立倫形容這一波疫情衝擊造成第二次世界大戰後最大經濟蕭條，政府很多作法已低估疫情衝擊，竟還喊出經濟成長率要保2，這和IMF的評估差很大，因此，上個月紓困方案想法是紓困1.0，現在是2.0，下個月可能就成發錢的紓困3.0。

朱立倫表示，台灣受衝擊的情形可分成3部分，首先就是旅宿觀光服務業，他們面臨的是活命及救命的問題，其次是中小企業受到產業斷鏈的影響，最後是科技產業受歐美因疫情致市場需求減緩等問題。

朱立倫說，在疫衝擊下，不僅嚴重影響台灣經濟成長，全世界經濟也成負成長，IMF估計全球總體損失達9兆美元，因此，政府應把紓困的新台幣1兆元當成救命錢，不要再吵政治口水，應以最快速度把錢發到基層最迫切需要的民眾手裡。

此外，他也談到華航改名的問題表示，這牽涉很廣，但此時防疫上應少一點政治，否則對國內及華航本身而言都是不利的。此時重要應該是如何在標誌上來強調華航來自「台灣」。（編輯：李錫璋）1090415