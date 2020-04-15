新北桃園防疫交流 侯友宜鄭文燦攜手抗疫

（中央社記者邱俊欽桃園15日電）新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦今天進行防疫交流會議，兩人強調防疫的共同敵人就是「病毒」；地方政府展現前所未有的信心認同跟團結，而團結是防疫成功的最大因素。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，侯友宜率新北市府團隊上午前往桃園市政府訪視，同時也視導桃園市政府實施民眾洽公時，以實名制管制進出。

鄭文燦表示，這一場防疫戰爭要成功，中央與地方要合作，不能夠漏接任何一顆球，地方政府也都是戰戰兢兢、全力以赴，能預先做準備，一定提早做準備，而桃園市跟新北市配合度非常高，同時也與民間密切配合，展現台灣前所未有的信心認同跟團結，而「團結是我們防疫成功的最重要因素」。

鄭文燦提到，新北與桃園也針對醫療整備、人物力、防疫物資等進行討論合作，萬一疫情擴大，能夠跨區合作；另外也針對景點、夜市、民間活動的防疫社交距離做法相互交流意見。

侯友宜在致詞中感性指出，他在20年前曾經擔任過前桃園縣警察局長，回到以前非常熟悉且感情付出的地方，感到相當開心；「新北與桃園不是只有鄰居，更是緊密在一起的好朋友」。

侯友宜說，感受到鄭文燦的認真努力，「新北跟桃園就像家人，大家都有共同的目標與願景」，兩人在疫情中，雖然很少見面，但是所有的做法，彼此都互相欣賞、互相了解、互相學習。

侯友宜說，防疫的共同敵人就是「病毒」，因此中央跟地方合作，地方間更要合作，防疫各項作為要共享，並肩作戰，不僅區域聯防，也要資源分享。他也稱讚桃園市實施進出市府洽公的實名制管控，有好的方法一定會學習。

兩人也都談到，疫情對企業衝擊很大，國道客運、市區公車營運受到嚴重衝擊，另外很多產業也都深受影響，兩人會向中央反映紓困與營運虧損補貼，同時也希望中央對地方未來在紓困補助上，能有更密合的窗口。

另外，鄭文燦在會後接受媒體聯訪時也談到，北北桃三都是疫情中確診、居家檢疫與隔離個案最多的城市，因此在防疫經驗上的確值得交流；今天在實名制洽公、風景區熱點的大數據分析、教育線上資源共享、捷運防疫作為，都有很好成果。

鄭文燦說，行政區域只是劃分，防疫不能漏接一顆球，也不能成為缺口，兩市間都有很多值得參考的做法，彼此交流有很豐碩成果。

侯友宜也說，兩市針對醫療資源共享、防疫旅館資源分配、疫調作業程序聯繫、交通運輸防疫機制、學子線上學習有很好的交流意見，一定會減少資源浪費，做好區域聯防，打贏防疫戰爭。（編輯：屈享平）1090415