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口罩購買實名制6/83

家長福音 口罩實名制研議在國中小登記販售

最新更新：2020/04/15 14:06
讓父母免於排隊奔波。衛福部正和教育部討論研議國中、國小應由校園登記販售實名制口罩。圖為新北市國小落實防疫政策，小朋友課間操健身以手臂拉開間距。中央社記者徐肇昌攝 109年4月7日
讓父母免於排隊奔波。衛福部正和教育部討論研議國中、國小應由校園登記販售實名制口罩。圖為新北市國小落實防疫政策，小朋友課間操健身以手臂拉開間距。中央社記者徐肇昌攝 109年4月7日

（中央社記者張茗喧台北15日電）武漢肺炎延燒，學生因無法落實社交距離，必須佩戴口罩上課，有立委呼籲國中、國小應由校園登記販售，讓父母免於排隊奔波。衛福部次長薛瑞元坦言，正和教育部討論研議中。

口罩實名制上路已有2個多月，除逐步放寬口罩購買片數，4月9日也首度開放臉部較小的成人購買兒童口罩，但卻愈來愈多父母反應買不到兒童口罩。根據中央健康保險署統計，4月9日至12日開放成人購買兒童口罩期間，共有23.7%、近1/4兒童口罩是成人所買。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，為了確保孩童買得到口罩，23日起恢復兒童口罩購買年齡限制，僅16歲以下健保卡可買。

民進黨立委林淑芬今天上午在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時表示，如今因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，指揮中心訂出社交距離規定，但學生在校園教室空間難以維持社交距離，所有學生都必須佩戴口罩上課。

林淑芬說，既然每個學生都要戴口罩，何不直接透過地方政府配送口罩到國中、國小，在校園裡登記販售實名制口罩，讓家長不用為了買口罩奔波排隊。

衛福部次長薛瑞元表示，他站在衛福部立場，當然是贊同這項作法，目前也已和教育部展開相關討論，但教育部擔心一旦遇到假期等狀況，實施過程可能面臨問題，強調將持續討論。（編輯：陳政偉）1090415

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