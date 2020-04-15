網傳口罩壓條可開手銬 徐國勇：經實測打不開

（中央社記者陳俊華台北15日電）有警方LINE群組流傳一則影片，指口罩壓條可解開手銬，引發關注。內政部長徐國勇今天說，經過實測是沒辦法打開，未來會請警政署考慮採購沒有壓條的3D口罩，並多注意人犯戒護。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，口罩成防疫必備用品，但有警察LINE群組卻流傳一則影片，內容指口罩上的鼻梁壓條抽出後，可藉此打開手銬及腳銬鎖，提醒大家注意犯嫌逃脫。

立法院內政委員會今天審查槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案，邀內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、刑事警察局長黃明昭等人列席。

國民黨立委萬美玲質詢時，播放員警以口罩壓條打開手銬的影片，前後僅需約19秒，提醒警察抓到歹徒上手銬後，多注意這件事。

徐國勇表示，早上刑事局開記者會實測，「沒辦法、做不到」；黃明昭說，影片一出來後，陳家欽就特別指示，要加強人犯安全戒護，刑警局也想了解影片真假，所以特地由特勤人員實測，「確實沒辦法打開」。

徐國勇說，未來請警政署採購沒有壓條的口罩，像是3D口罩就沒有壓條，可以考慮，實測結果也沒辦法打開，警察機關會多注意人犯戒護。（編輯：謝佳珍）1090415