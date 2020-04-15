農退儲金提撥率僅1比1 立委建議農委會提高

（中央社記者郭建伸台北15日電）立法院經濟委員會審查「農民退休儲金條例草案」，草案明定農民跟政府的提撥比率是1比1；不過朝野立委認為，應該要改採1比1.5，並考量到30多年後的通貨膨脹，否則誘因不高不利推廣。

行政院院會3月26日通過農民退休儲金條例草案，草案明定，設立農民退休儲金個人專戶，農民年滿65歲時，可按月請領退休儲金。

依農委會試算，以基本工資新台幣2萬3800元為基準，農民提繳比率有1%至6%可選擇，農民與政府是1比1對等提繳；如果選擇6%，30歲農民提繳35年可月領2.6萬元。

農委會主委陳吉仲說，他自己是農家子弟出身，表示如果65歲後每個月有2.6萬元，應該可以過不錯的生活。

不過，國民黨立委曾銘宗質詢時表示，2.6萬元是35年後的金額，不是現值；如果計算通膨，以1%折現率計算，2.6萬元的現值是1.8萬元，如果以2%折現率計算，則只剩下1.3萬元，直言金額非常少。

曾銘宗指出，他的提案是提供農民1%到10%的提撥選擇，農民和政府的提撥率則是1比1.5，如此才有辦法反映30多年後的物價水準，也可提高農民選擇5%或6%的提撥率。

民進黨立委郭國文說，以他的農退儲金提案為例，指應明定農民提撥率以2%為單位，最高上限6%，政府提撥則以3%為單位，最高上限9%，建議農委會再回去精算。

陳吉仲答詢時回覆，一開始都沒有農民退休制度，農委會提案版本最後是仿照勞退機制，並加上原有的老農津貼，形成現在的農退儲金條例草案。

陳吉仲說，農委會將試算立委建議，明天法案逐條審查時提供參考，但也表示，盼先讓法案通過試辦，2年後再回立法院檢討母法。（編輯：蘇志宗）1090415