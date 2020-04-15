防疫情釀醫療院所倒閉潮 健保署保障收入助周轉

（中央社記者張茗喧台北15日電）武漢肺炎疫情延燒，不少醫療院所因上門患者銳減，頻喊「撐不下去」。健保署長李伯璋今天說，為防疫情釀醫療院所倒閉潮，將給予和去年同期給付、保障收入，協助周轉度過難關。

武漢肺炎疫情升溫，民眾為了防疫紛紛避免不必要就醫，盡可能減少出入高風險醫療院所，不論醫院、診所看診人數均銳減，卻要配合防疫增購量體溫配備、消毒、口罩等花費，讓不少醫師叫苦連天，擔心出現倒閉潮。

中央流行疫情指揮中心3月中旬公布相關補償辦法，醫療院所若因疫情部分或全部停業，以去年同期健保申報醫療費用點數及掛號費作為補償，但其餘未停業的醫療院所仍大喊吃不消。

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋今天在立法院接受記者聯訪時表示，為了讓沒有被迫停業的醫療院所也能正常營運，決議醫療院所只要有按時開業、收治患者，將暫付去年同期給付的醫療費，也就是去年同期賺多少、今年就給多少，協助醫界度過難關，相關規定自3月起實施，將視疫情狀況決定辦理期限。

李伯璋說，有了收入保障後，避免有醫療院所刻意不開業、不收治患者，也訂有追回機制。他舉例，若綜觀整體診所在疫情期間看診數均為去年的70%到80%，卻有少數診所僅有10%、20%，就會認定有疑慮，將定期召開共管會議檢討是否追回。（編輯：張雅淨）1090415