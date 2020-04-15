女性領導人防疫成功 CNN讚蔡總統果斷行動

CNN一則投書評論指出，全球疫情籠罩之下，台灣、德國、紐西蘭等防疫成功國家，領導人均為女性。左起為總統蔡英文、德國總理梅克爾、紐西蘭總理阿爾登。（圖左為中央社檔案照片，圖中為中新社提供，圖右取自facebook.com/jacindaardern）

（中央社記者林宏翰洛杉磯14日專電）有線電視新聞網（CNN）一則投書評論指出，全球疫情籠罩之下，台灣、德國、紐西蘭等防疫成功國家，領導人均為女性，反而全球多數的男性領導人表現「無能且不科學」。

華裔作家洪理達（Leta Hong Fincher）這篇投書以「在因應疫情的工作上，做得成功的領導人當中女性所占比例出奇的高」為題，刊登在CNN網站的女權版面。

台灣、德國和紐西蘭的共同點都由女性領導人治理國家，另外還包括了多黨制的民主體制、人民對政府高度信任，在疫情來臨時，根據科學方法提早行動，廣泛-檢測、普及且高水準的醫療品質、積極追蹤接觸史、嚴格的社交集會限制。

洪理達的文章指出，早在去年12月，台灣的總統蔡英文得知有武漢市民感染神秘的新型病毒時，她立即下令檢測所有從武漢飛台灣的班機。接著成立中央流行疫情指揮中心，加強生產口罩等防護設施，管制從中國、香港及澳門飛台的班機。

洪理達指出，台灣及早採取積極措施，感染數只有393例6死，美國國務院援引台灣抗疫成功的例子，呼籲各國應讓台灣在世界衛生組織（WHO）的世界衛生大會上取得觀察員地位。

德國感染人數雖達13萬，但死亡率卻遠低於其他歐洲國家，洪理達引述德國醫學專家的話，指出總理梅克爾（Angela Merkel）領導下，政府高層做基於理性決策，加上人民信任政府，造就了德國的防疫成功。

高度仰賴觀光客的紐西蘭，總理阿爾登（Jacinda Ardern）在3月19日禁止外國人入境、3月23日下令全國封城4星期，同時普及篩檢，雖有1300例確診，但死亡人數僅9人。

其他諸如北歐國家的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）、冰島總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）都對疫情做出正確的決策。

這篇文章指出，到今年初為止，全球152個國家的民選領導人當中，僅有10人是女性，這樣的比例之下，女性領導人防疫成功的案例遠遠不成比例」，相較之下，許多國家由「無能、不信科學」的男性領導，造成災難性的疫情爆發。

這篇文章批評，美國總統川普在疫情初期，指控民主黨將病毒當成是政治鬥爭的幌子，數月來忽視頂尖科學家的多次警告，使得美國深陷疫情。

英國首相強生（Boris Johnson）也中槍，他低估這場公衛危機的嚴重性，當歐洲國家都進入封城的時候，他還不限制社交聚會。甚至連強生染疫住院之後，還對記者說「病毒不會阻擋他與其他病人握手」。

最後批評砲火指向中國國家主席習近平，「要是武漢封城之前，習近平沒有讓500萬人離開武漢，病毒可能不會如此迅速在全世界擴散」。（編輯：高照芬）1090415