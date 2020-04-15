鄉民圍剿林書豪 卓榮泰籲寬廣包容看待

（中央社記者葉素萍台北15日電）前美國職籃球星林書豪日前在臉書上發文分享面對疫情心路歷程，但被台灣網友解讀為替中國洗白，慘遭圍剿。民進黨主席卓榮泰今天呼籲，文字上攻防要節制一點，盡量用更寬廣、包容的心，看待每個事情、每個人。

林書豪日前在臉書上發文表示，武漢肺炎激化了美國人對亞裔族群的歧視；不過，他相信光明終究會戰勝黑暗，也盼大家同一陣線，對需要幫助的人們伸出援手。林書豪發文被台灣網友解讀為替中國洗白，慘遭圍剿，臉書瞬間被灌爆。

卓榮泰今天出席民進黨中常會前受訪指出，現在大家在防疫，應該把所有的精神放在這裡，「雖然事實勝於雄辯，但雄辯不如防疫」，全心做好防疫，這些文字上的攻防，大家還是要節制一點，盡量用更寬廣、更包容的心，看待每個事情、每個人，比較好。

另外，台灣武漢肺炎昨天零確診，新加坡總理李顯龍的夫人何晶在臉書轉貼新聞並PO文Good show（做得好）。

不過，這兩個字，外界有不同解讀。媒體今天詢問卓榮泰Good show是稱讚，還是有別的意思。

卓榮泰說，新加坡政府與人民，長期以來與台灣有相當好的密切合作，有長久情誼，這次台灣關心新加坡當地疫情發展，台灣當然願意在物資充裕情況下，給新加坡、以及其他國家人民更多的協助。

他說，這件事有一段討論，大家都是基於善意，現在應該把所有的精神、心理準備放在防疫上，至於，雙方政府長期以來的友誼，不因這段時間雙方的一些言語而有所改變，台灣與新加坡政府共同防疫的努力，也不會因此而改變，這樣就夠了。

另外，媒體詢問，台灣防疫成績，讓總統蔡英文接連登上美國富比世雜誌等國際媒體。

卓榮泰說，他相信蔡總統不會因此覺得很滿足，因為她是在為台灣土地人民做事，而且所有的成就，都是給準備好的人。

卓榮泰指出，台灣過去有長久以來的公共衛生體系以及物資充沛的生產能力，才能在這次做到這個成績，蔡總統在這個時間點上領導國家，面對困局，站在第一線，堅定領導；昨天零確診，但政府不因此放鬆，昨天只是過程中一個好的點，今天大家還是很戰戰兢兢，無論國際怎麼評比，蔡總統最在意的還是國內人民對她的感受。（編輯：蘇志宗）1090415