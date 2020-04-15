江啟臣再提現金紓困 批訴求遭民進黨刻意扭曲

（中央社記者余祥台北15日電）國民黨主席江啟臣今天表示，因應疫情，希望在排富前提下，直接給予人民現金補助；但國民黨所提出的政策訴求卻遭民進黨刻意扭曲，意圖強迫在野黨背書不完整、不及時、人民無法立刻有感的紓困方式。

國民黨下午召開中常會，江啟臣表示，國際貨幣基金（IMF）大幅下修全球經濟預測值，預測今年國際經濟將會面臨大幅度衰退3%，這個數字是1930年以來，最嚴重的經濟衰退，台灣的經濟被IMF下修為負成長4%，更是IMF對台灣數10年以來最壞的預測，政府應該正視這樣的警鐘，更提醒了後新冠肺炎時代的經濟衝擊才剛開始。

江啟臣說，執政黨雖擴大紓困規模達1兆500億元，但其中7000億元是貸款，難因應巨大的經濟衝擊，國民黨以及執政15個縣市政府希望行政院正視基層聲音，在排富前提下，給予人民直接的現金補助，簡化產業紓困補助以及貸款程序，不但要支持人民基本生活，更要避免消費市場過度萎縮。

他表示，立法院正在審查紓困振興特別條例修正草案。為了因應疫情變化，國民黨特別提出，排富設計的現金紓困黨團版本修正動議，以行政院版本2100億元為基礎，新增1000億元特別預算，專款專用發現金為限，發放給有急迫需要的國民。

國民黨認為，執政黨有責任回應人民訴求，提出貼近人民需求的紓困方式。但是遺憾的是，國民黨所提出的政策訴求卻遭民進黨刻意扭曲，意圖強迫在野黨背書不完整、不及時、人民無法立刻有感的紓困方式。

他說，除了主張發現金紓困解決人民燃眉之急，對於各地方政府不遺餘力的協助產業紓困，中央也應對地方政府伸出援手。

他指出，中央政府提出3大地方稅減免的紓困措施，其中使用牌照稅部分針對遊覽車、小客車租賃，由交通部補助50%，但是房屋稅及娛樂稅減免卻未見中央提出補貼措施，形成「中央請客、地方買單」怪象。

國民黨主張，地方政府的減稅措施，應由中央提供補貼，與地方攜手共同協助產業度過難關。（編輯：謝佳珍）1090415