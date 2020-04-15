陳吉仲：保證農民7天內拿到肥料 否則下週請辭

（中央社記者郭建伸台北15日電）為解決肥料之亂，農委會祭出肥料實名制預購，每包補助20元，政策今天上路。農委會主委陳吉仲今天在立法院備詢時強調，保證農民7天內可以買到肥料，否則他下週立即請辭。

立法院經濟委員會今天審查農民退休儲金條例草案，陳吉仲應邀備詢。朝野立委除了關心農退儲金條文，也關注肥料缺貨問題。

民進黨立委陳明文質詢指出，台灣的農業結構今年沒什麼變化，但從3月中旬至今卻一直上演「肥料之亂」；執政黨立委3月還與農委會舉行記者會，向農民宣示絕不缺肥料，但第一波網路預購肥料後，農民7天後還是拿不到肥料，直言「被罵死」。

陳明文表示，農委會實施預購每包肥料補貼新台幣20元，他覺得這項措施很好，但坦言不知道有沒有效；而農委會針對肥料之亂已用盡方法，詢問陳吉仲，是否已經可以回去跟鄉親拍胸脯保證，7天內可拿到肥料。

陳吉仲備詢時強調，這次保證農民7天內可以買到肥料，否則他下週立即請辭。

陳明文說，陳吉仲如果請辭，他會覺得不忍，但直言肥料之亂恐釀政治風暴。

陳吉仲表示，2009年農委會補助肥料60億元，但農民沒有拿到現金，補助都進了肥料廠；當時他還是學者，曾建議要直接補助農民現金，而這也是他為何不採肥料降價方式。（編輯：林興盟）1090415