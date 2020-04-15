學者建議化危機為轉機 爭取成為世衛正式會員

（中央社記者葉素萍台北15日電）台北醫學大學全球衛生學程主任邱亞文今天赴民進黨中常會專案報告並建議，台灣應該把武漢肺炎疫情危機當成轉機，爭取成為世界衛生組織（WHO）正式會員。

民進黨中常會今天邀請邱亞文專案報告「從武漢肺炎看我國全球衛生合作之機會與策略」。與會人士轉述邱亞文報告指出，這場危機是台灣的轉機，重新被世界看到，台灣可以持續爭取成為正式會員，創造台灣、WHO與所有會員國的三贏局面。

邱亞文認為，台灣即便不是聯合國的會員，仍能依照WHO憲章提出申請，如庫克群島，至少要爭取成為觀察員。

邱亞文說，除了WHO外，台灣可以在亞太經濟合作會議（APEC）爭取合作，台灣從1991年成為APEC正式會員後，跟整個APEC都有很緊密關係，這些會員國都受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，APEC不僅是顧經濟，也有相關衛生部長的會議，台灣可以發揮在數位健康的時代，結合資訊、通信科技跟健康，發揮亞洲中樞優勢，拓展台灣在防疫的國際合作角色。

民進黨發言人周江杰會後轉述黨主席卓榮泰談話指出，「全民均健」（Health for All）、「不遺棄任何人」（Leave no one behind）是WHO成立的宗旨。國際社會應正視2300萬台灣人民健康福祉，台灣不應因為政治因素被排除於國際衛生體系之外，這是對台灣人民的歧視與不公。

卓榮泰說，感謝這段期間國際友人的力挺，100多位歐洲各國的政要為台灣仗義執言，強烈支持台灣參與5月的世界衛生大會。

卓榮泰指出，展望未來，台灣應該透過更多元的管道，突破中國層層的打壓及WHO的障礙，善用APEC的倡議平台及新南向政策，分享台灣防疫的經驗及最佳實務，以台灣醫療及公共衛生專長，積極爭取全球衛生安全合作項目，例如在台灣成立區域研究中心及區域重災物流調度中心，以實質的國際交流合作，確保台灣全民及所有人的健康及安全。（編輯：林興盟）1090415