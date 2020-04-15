IMF下修台灣經濟成長至-4% 龔明鑫：不可能的事

IMF下修台灣經濟成長率預測至-4%，政務委員龔明鑫15日指出，2020年第1季還是正成長，全年變成-4%，根本是不可能的事情。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北15日電）IMF下修台灣經濟成長率預測至-4%，政務委員龔明鑫今天指出，今年第1季還是正成長，全年變成-4%，下半年要-8%或-9%，根本是不可能的事情，參考就好。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病， COVID-19）疫情蔓延，根據國際貨幣基金（IMF）最新報告預估，今年全球經濟成長率將萎縮至-3%，台灣經濟成長率將從去年10月秋季報告的2%，下調6個百分點至-4%。

行政院下午舉行「紓困振興方案－藝文產業協助」記者會，政務委員龔明鑫、文化部長鄭麗君等人出席。

龔明鑫在記者會上表示，他看了很多學者專家的評估，「沒有人覺得會有這樣的結果」。

龔明鑫指出，主計總處預估第1季經濟成長率的結果快出來了，約為1.8%，因為第1季出口還是成長，國內消費雖有受到影響，但沒有非常大的衝擊，投資也有持續。第2季比較難預測，但第1季表現比較好的IT、半導體產業，在第2季因為居家工作需求，需要行動通訊、筆記型電腦等設備，很多零組件都是台灣製造，如果中國持續復工，IT產業可能會持續成長。

龔明鑫說，油價第2季價格也會比第1季好；內需表現上，台灣因為沒有封城，既定的消費也持續。即便第2季表現不好，就算經濟零成長，以這樣的條件下，全年經濟成長率要是-4%，下半年要-8%或-9%，「那可能嗎？根本是不可能的事情」，把它當成參考就好。

龔明鑫並說，亞洲開發銀行日前將台灣的經濟成長率從2.0%下修到1.8%，他認為亞洲開發銀行對亞洲的了解比IMF透徹，更值得參考。（編輯：鄭雪文）1090415