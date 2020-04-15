藍營訴求發現金 龔明鑫：年收200萬是要紓什麼困

（中央社記者顧荃台北15日電）國民黨訴求發現金紓困，政務委員龔明鑫今天回應，紓困階段一定發現金，但必須發給真正需要的人，不是普遍性大撒幣；「年所得超過200多萬的家庭或個人，我們要紓他什麼困？」

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊經濟，國民黨主席江啟臣今天重申，希望在排富前提下，直接給予人民現金補助；前總統馬英九辦公室也再度呼籲，以現金紓困來「還稅於民」。

龔明鑫下午出席行政院「紓困振興方案—藝文產業協助」記者會時表示，行政院態度非常清楚，紓困階段一定發現金，但必須發給真正需要的人，而不是普遍性的大撒幣。

龔明鑫表示，他已經重複說過很多次，因應疫情分為防疫紓困跟振興兩階段，在紓困階段一定是發現金，政府已匡列新台幣1035億元，發現金給因為疫情而需要紓困的人，包括勞工、低收入、身障者等，對象非常明確。

龔明鑫說，國民黨還是用所得級距來排富，他仍然有同樣的問題，「月薪超過20萬，年所得超過200多萬的家庭或個人，我們要紓他什麼困？他到底有什麼困，為什麼要發6000塊給他？」

龔明鑫說，他一直不懂國民黨主張發現金的意義到底是什麼，也沒有人回答他。現金就是發給需要協助的勞工跟中下階層的人，這非常清楚。（編輯：林興盟）1090415