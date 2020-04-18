台醫療物資抵南美 雪中送炭助委內瑞拉防疫

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯18日專電）台灣醫療物資運抵南美洲，17日又將口罩、手套、防護面罩、電子體溫計等近2萬件醫療物資捐給委內瑞拉，委國議員特別感謝台灣協助當地醫療人員對抗武漢肺炎疫情。

近年來，委內瑞拉爆發公共衛生危機，國內物資缺乏，來自台灣的醫療物資如同及時雨。阿根廷網路媒體infobae及委內瑞拉國民報（El Nacional）等媒體皆報導，台灣防範武漢肺炎病毒傳播的成效受國際肯定，如今更積極尋求國際合作，捐贈口罩、防護帽和防護靴等醫療物資給其它國家抗疫。

外交部曾在3月中旬捐贈上千個口罩協助委內瑞拉，17日再捐醫療物資，由當地「委內瑞拉國會友台委員會」成員代表接受捐贈。這個組織是由委內瑞拉國會議員麥迪納（Ángel Medina）、雅尼茲（Jesús Yánez）、阿隆索（César Alonso ）贊布拉諾（Edgar Zambrano）等人組成。

雅尼茲表達感謝台灣幫忙，與前線的醫護防疫人員一起合作，讓他們擁有防護裝備繼續工作。

媒體報導，些物資將交付給當地市長、政府官員及社會組織，再提供給需要的老人等弱勢團體及醫院工作人員使用。並會送到委國首都卡拉卡斯（Caracas）等醫療中心使用。

Infobae報導也指出，儘管台灣因中國的阻撓，被排除在世界衛生組織（WHO）外，但抑制武漢肺炎病毒傳播表現出色，4月16日台灣經歷1個多月後，再次宣布零確診新增病例。

報導也提到，台灣近日和世衛組織的爭議，因WHO否認台灣曾針對武漢肺炎提出警訊，為了回應WHO否認台灣曾示警武漢肺炎會「人傳人」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也公布給WHO的電子郵件內容。

截至4月17日為止，委內瑞拉官方通報感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例有204例，9例死亡。（編輯：高照芬））1090418