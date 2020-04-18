敦睦艦隊3確診 遭疑停泊帛琉未全程戴口罩

（中央社記者陳韻聿台北18日電）出現3個武漢肺炎確診病例的海軍敦睦遠航支隊曾在帛琉停留數天，期間在艦上舉行晚會，登艦者包括當地政要、僑民等，艦隊人員也曾至帛琉各地區參訪，海軍強調已落實量體溫等防疫工作，但卻遭質疑官兵在當地疑似未全程戴口罩。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會宣布，新增3例（案396、397、398）武漢肺炎境外移入，3人均在海軍敦睦遠航支隊實習、住同寢室。3人於2月21日登艦，該艦共337人於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月9日停靠左營軍港後隔離6天，15日下船。與3名個案同隊的共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，正進行疫調，將於今天下午入住7個集中檢疫所隔離採檢。

海軍副司令梅家樹說明艦隊在帛琉的活動時表示，艦隊3月12日抵帛琉，當地相關單位十分重視並檢疫，包括量測體溫和檢視健康狀況等，艦上人員也填寫入境健康聲明書。

梅家樹說，艦隊人員依據防疫指導，應全程戴口罩。此外，為避免潛在疫情，艦隊抵帛琉前3天，曾透過大使館了解當地疫情，獲告當地零確診。經綜合考量，艦隊仍按計畫在13日和14日兩天舉辦帛琉政要歡迎儀式，以及有僑民和友邦代表出席的晚會等活動。梅家樹強調，來賓登艦前，都會量測體溫、酒精消毒，並被詢問身體狀況。

此外，梅家樹說，艦隊人員也曾至帛琉各地區參訪，參訪行程採編組制，各組有帶隊官，人員依規定也需全程戴口罩。

至於有媒體質疑，根據台灣駐帛琉大使館的臉書照片，艦隊人員在當地並未全程戴口罩，梅家樹表示，必須進一步釐清場合和活動內容。

另有媒體提問，據了解，海軍曾要求官兵，在登艦前7天都要戴口罩，並確定沒症狀後，才能拿下口罩，但在帛琉下船時卻有人沒戴口罩，實施是否有漏洞，梅家樹說，後續將內部檢討為何未落實相關規定。（編輯：謝佳珍）1090418