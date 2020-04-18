敦睦艦隊3確診 立委：慎防軍隊防疫破口

（中央社記者范正祥台北18日電）海軍敦睦艦隊出現武漢肺炎確診案例，國民黨立委吳斯懷今天指出，國防部必須儘快採取有效措施，慎防軍隊防疫破口出現；台灣基進立委陳柏惟表示，全力支持國軍防疫，國軍加油。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增3例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入病例，為軍艦實習生及軍人，在國軍某艦隊實習與訓練。

對於國軍艦隊傳出確診案例，陳柏惟在臉書發文表示，同感憂慮。

陳柏惟指出，先前於3月時，已向國防部就國軍防疫問題提出質詢，並因羅斯福號疫情事件，洽詢了解艦隊等相關防疫狀況。

他表示，雖海軍已提前防範，仍不幸傳出確診事件，深感遺憾，也呼籲國人支持海軍，防止疫情擴大。

立法院外交及國防委員會成員的民進黨立委何志偉接受中央社記者訪問時表示，他相信國軍會做好防疫，也籲請國人相信國防，以及請所有國軍家屬放心，台灣有非常好的醫療水準，可以做好防疫，不必擔心家人在軍中的健康情形。

曾在立法院質詢關心艦隊防疫作為的吳斯懷在臉書發文指出，他多次在委員會提出質詢、國是論壇呼籲政府重視國軍防疫整備，提醒國防部必須審慎因應，確實做好超前部署。

吳斯懷表示，非常遺憾，不幸言中，國防部必須儘快採取有效措施，慎防軍隊防疫破口出現，影響國家安全。

武漢肺炎疫情嚴峻，民進黨立委王定宇今天在臉書發文指出，台灣防疫被國際公認做的好。不過，他也提醒，這樣是不夠的，台灣不會一直「零確診」，本土病例一直控制的很成功，但是風險一直都在。

王定宇表示，武漢肺炎病毒隨時會從想不到的地方攻擊台灣，如果無法全球完全抗疫成功，或是疫苗完成研發量產，台灣的邊境管理壓力和社區群聚壓力，將持續無法消退。（編輯：謝佳珍）1090418