敦睦艦隊返台後3人確診武漢肺炎 國防部否認隱匿疫情

武漢肺炎延燒國軍，指揮中心18日宣布新增3例武漢肺炎境外移入，3人均在國軍某艦隊實習、住同寢室。圖為15日海軍敦睦艦隊結訓典禮。（圖取自facebook.com/ROCNAVY.tw）

（中央社記者陳韻聿台北18日電）海軍軍艦3名實習生確診武漢肺炎，國防部軍政副部長張哲平今天在中央流行疫情指揮中心記者會表示，因應這次疫情，都派隨艦醫官每天定時回報官兵健康狀況，傳來報告都是正常；對於無法掌握真實狀況，國防部深感遺憾。

外界質疑其中2名確診個案在航程期間即出現疑似症狀，支隊是否隱匿，國防部發布新聞稿說明表示，案396於4月13日因頭痛求醫診療，經醫官量測，體溫為36.6度，醫官即依頭痛症狀給予藥物治療；案397則自述有身體不適情形，但並未回報及求醫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會宣布，新增3例（案396、397、398）武漢肺炎境外移入，3人均在海軍敦睦遠航支隊實習、住同寢室。3人於2月21日登艦，該艦共337人於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月9日停靠左營軍港後隔離6天，15日下船。與3名個案同隊的共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行疫調，將於今天下午入住7個集中檢疫所隔離採檢。

對於軍艦返港後，為何僅在艦上隔離6天即返家，張哲平說，根據規定，靠泊台灣港口前30天內未靠泊國外港口的船舶，所屬人員入境後可自主健康管理；軍艦3月15日離開帛琉，4月9日停靠左營後，人員在艦上補隔離6天，才於4月15日下船。

對於外界質疑最早染疫實習生在4月初就曾出現症狀，但卻都未發現，恐涉隱匿。陳時中說，「看來有些判斷的問題」，會再釐清。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（圖）18日宣布新增3例武漢肺炎境外移入案例，3人均在國軍某艦隊實習、住同寢室，17日晚間9時確診首例後，已緊急召回全艦人員採檢並居家檢疫。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社 109年4月18日

張哲平表示，為了防疫都有指派隨艦醫官，且為胸腔內科及相關專長，每天定時回報艦上官兵健康狀況，但報告結果都正常，出現頭痛症狀者，當時體溫量測結果也正常。

對於今天有官兵確診，國防部深感遺憾，後續必將艦上完整醫療紀錄送往疫情指揮中心，以利疫調和防疫。

海軍副司令梅家樹指出，他不會假設官兵有隱匿不報的情形，後續疫調將釐清相關事實。

對於媒體關切艦艇上的防疫作為，梅家樹說，相關措施包括增加消毒和空氣換氣頻次、依工作特性作分艙規劃、分批用膳和開會、體溫量測等，也要求有相關症狀的官兵儘快反映，以利醫官判斷。此外，為配合疫情期間的遠航任務，海軍也將一般的一艘艦艇分派一名醫官的配置，調整為額外增派兩名醫官。

梅家樹說，確診的實習生當時是住在12人艙間，至於分艙規劃，則視單位特性、任務編組等而異。

媒體提問，航行期間，若出現通報病例，軍方如何處理，是否會因為任務壓力，提高認定標準，梅家樹表示，執行任務前，國防部及海軍司令部即給任務艦明確指令，若醫官專業判斷有疑似症狀，根據事先擬定的計畫，軍艦即應返航、結束任務，以控制疫情為主要目標。

對於媒體質疑，疫情指揮中心3月底即已將嗅覺異常納入篩檢症狀，艦隊確診案例4月初即出現嗅覺異常，是否有資訊未及時到位的狀況；梅家樹表示，國防部防疫採一令到位原則，一接獲防疫相關訊息，疫情管制體系都會立即轉達各單位。

海軍今年的敦睦艦隊編制為磐石艦，以及「岳飛」和「康定」巡防艦，受全球武漢肺炎疫情影響，行程中途縮減，全程僅停靠太平洋友邦帛琉，總航程5597海里。

敦睦艦隊返台後，總統蔡英文分別於9日、參謀總長黃曙光於15日，先後前往慰勉官兵任務辛勞，蔡總統僅在岸上揮手致意，黃曙光則親自主持結訓典禮並頒獎。

敦睦艦隊屬海軍年度遠洋訓練計畫，每年納編2至5艘軍艦以「敦睦支隊」之名執行遠航任務。（編輯：張均懋）1090418