副總統：普篩有時缺乏效率 優先採檢密切接觸者

（中央社記者葉素萍台北19日電）副總統陳建仁接受英國媒體專訪時表示，只要出現大量未知感染源的病患時就必須做普篩，但有時普篩缺乏效率，也不符成本效益，他建議密切接觸者優先採檢，再來是高風險群。

武漢肺炎肆虐全球，陳副總統日前接受英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）專訪，總統府今天公布內容。

談到台灣防疫經驗，陳副總統說，多虧口罩國家隊，台灣現在一天可以生產超過1300萬片口罩，未來預計每天可以有1500萬片口罩；台灣在最大容量上，有2萬間隔離病房，1萬4000台呼吸器。

訪談中被問到，對於已爆發社區傳播國家來說，現在仿效台灣成功模式是否為時已晚，陳副總統回應，任何國家對疫情的防堵，永遠不嫌晚；各國都必須根據當前情況因時因地制宜，其他國家仍可採行台灣的良好策略抗疫。例如，社交距離絕對是重要的，台灣和其他國家都在推行維持社交距離。

此外，他說，如何讓民眾知道保持良好的衛生習慣很重要，就是常洗手、量體溫，並在必要時戴口罩。如果是密切接觸者，最好不要住在一起，也不要一起用餐，在家裡，最好有單獨的房間；衛生習慣搭配社交距離，缺一不可。

陳副總統認為，沒有必要為了保持社交距離而停止所有活動。根據相關理論推算，只要超過50%的總人口各自減少50%的社交活動，就可以控制疫情。因此，不必停止所有活動，可以去上學、上班，做必要的事，但必須減少非必要的娛樂活動，例如去娛樂中心、旅遊等。只要民眾改變生活方式並減少不必要的社交，就可以有效控制疫情。

除了社交距離，陳副總統說，居家檢疫對所有國家來說都非常重要，尤其與確診感染個案有密切接觸者，必須居家檢疫14天，在這段期間，必須密切注意健康情形變化。

第三個重點是提供第一線醫護足夠的個人防護設備，英國和美國都在勉力而為，台灣願意提供幫助。

另外則是必須相互幫助，分工合作，儘快研發快速篩檢、抗病毒藥物，甚至疫苗，透過這些努力，陳副總統認為可以遏制疫情。

對於像英國高感染率、高死亡率情況，普篩是否有幫助，陳副總統表示，台灣未進行普篩，是因為在395個確診病例（訪問當時數據）中，僅有14%是本土病例，在55個本土病例中，僅有10例找不到感染源。由於可以清楚地追蹤到傳播鏈，所以不需要進行普篩。

不過，陳副總統強調，只要出現大量未知感染源的病患時，就必須做普篩。有時普篩缺乏效率，也不符成本效益。介於普篩和指定檢測間，他建議密切接觸者必須優先採檢，再來是高風險群。

所謂高風險群，是指醫護人員、超市收銀員、公車及計程車等大眾運輸司機等。

同時，陳副總統提到，台灣有三組團隊正和不同的國際團隊合作研發疫苗，一組是中央研究院，另一組是國家衛生研究院。第三組是基亞生物科技公司，正和美國衛生研究院合作研發疫苗。在台灣有疫苗研發團隊和歐盟及美國的夥伴合作研發。

至於快篩技術，他說，正在準備病毒原型，中研院正和一些歐盟國家討論中，台灣和捷克已經簽署雙邊合作協定，共同研發。

陳副總統表示，快篩有兩種，一種是檢測抗原，現在是利用即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）來做篩檢，但希望有一天可以有更快的檢測技術；另一種是檢測血液中的血清學標記和抗體。

至於藥物，台灣有奎寧，也參與了瑞德西韋的臨床試驗，台灣的臨床試驗似乎相當成功，瑞德西韋對重症病例相當有效，對輕症效果甚至更好。至於輕症病例是否應該使用抗病毒藥物，目前還在討論中。

陳副總統說，輕症病患會自然康復，但有可能會傳染給人。如果使用抗病毒藥物治療輕症患者，除自身會更快康復外，也能降低傳染人的機會。台灣目前同時有兩組臨床試驗正在進行，一組是重症病例，另一組是輕症病例。（編輯：林淑媛）1090419