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口罩實名制4月9日起，小孩改為14天10片；大人14天9片，可一次購買兩週的量，且不再依健保卡單雙號分日購買。
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口罩購買實名制1/87

口罩實名制3.0政院明拍板 擬22日起超商可預購

最新更新：2020/04/19 13:59
口罩實名制將升級3.0，規劃4月22日起民眾可持健保卡，到四大超商的1萬多家門市預購口罩，事後可至原超商取貨。（中央社檔案照片）
口罩實名制將升級3.0，規劃4月22日起民眾可持健保卡，到四大超商的1萬多家門市預購口罩，事後可至原超商取貨。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北19日電）口罩實名制將升級3.0，規劃4月22日起民眾可持健保卡，到四大超商的1萬多家門市預購口罩，事後可至原超商取貨。全案待明天行政院長蘇貞昌拍板後正式定案。

至於3.0的付費方式，是在超商預購時直接付費，還是比照2.0，確認是否需要抽籤後再另外轉帳或信用卡繳費，政院官員說，由於牽涉口罩產量與物流能否負荷，目前尚未定案，將一併等蘇貞昌明天主持口罩會議討論後決定。

根據行政院規劃，22日口罩實名制升級3.0後，民眾可持健保卡，到1萬多家超商門市，直接插卡使用事務機預購口罩，事後再到原超商領取即可。原本2.0的網路預購、超商領貨方式，也仍將繼續保留。

政院官員表示，3.0有兩個目標，一是有新的管道，讓不善使用網路者也可訂購口罩，節省排隊時間、減輕藥局負擔；二是整合購買與付款，若口罩數量與物流足以負擔，訂購後就可不用抽籤，直接當場付款，不用訂購與付款分兩梯次進行。但這兩個目標不一定會同時上路。

另外，全聯與美廉社因沒有讀卡設備，仍僅可領口罩，無法預購。政院官員透露，有不少連鎖藥妝店與量販店主動接洽，表達希望參與口罩實名制的任務，目前仍在了解與洽談中，未來有望增加更多口罩實名制的據點。（編輯：林淑媛）1090419

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