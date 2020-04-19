印度延長封鎖 外交部協調華航載台灣民眾返國

（中央社記者游凱翔台北19日電）武漢肺炎疫情持續延燒，印度延長封鎖至5月3日。外交部今天表示，已通報中央流行疫情指揮中心，正協調華航「台北-德里」航線班機，若確實起飛將搭載台灣旅客自印度返台，並集中檢疫。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情在全球持續延燒，外交部今天表示，印度政府為因應疫情，自3月25日零時起全境封鎖，4月14日再次宣布延長封鎖至5月3日。

外交部指出，駐印度代表處、駐清奈辦事處之前已協助多名民眾取道東京順利返台，但仍有旅居印度各地及南亞國家的民眾持續表達盼駐處協調班機返台，因此正協調華航「台北-德里」航線班機，若確實起飛將搭載民眾自印度返台，並集中檢疫。

外交部表示，此華航班機必須由民眾付費搭乘，因此能否安排仍須視是否有足夠搭乘人數，航班若確將起飛，所有旅客抵台後，將依照疫情指揮中心安排入住集中檢疫場所。

外交部也呼籲，疫情持續蔓延，呼籲民眾非必要避免出國，並提醒所有旅外民眾注意健康，落實個人衛生防疫，並隨時與駐外館處保持聯繫。（編輯：蘇志宗）1090419