軍艦設計難防疫 戰略學者提5項建議補救

（中央社記者游凱翔台北19日電）海軍敦睦艦隊24名人員確診武漢肺炎，戰略學者蘇紫雲表示，軍艦為防核生化攻擊，採與負壓病房相反的正壓設計，且為節省空間，艦員生活空間狹小，這些都不利防疫。因此他提出5項建議，補強軍艦防疫設施。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球持續延燒，中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今天新增22例確診個案，其中21例為海軍敦睦艦隊成員，敦睦艦隊累計共24例；另1例為境外移入，目前全台累計420例。

國防部智庫、國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲接受中央社訪問表示，現代軍艦為了防止「化生放核（CBRN）」攻擊，結構設計除了艦橋外，艦體甚至上部結構船艛都不開舷窗採封閉式設計，而空調系統則採外氣過濾、內部正壓（positive pressure）設計，以阻止遭污染的外部氣體滲入，達到防護核生化的目的。

因此軍艦設計與負壓隔離病房的原理相反，而艦體內部各艙間的內氣循環過濾不足，加上為了節省空間，艦員生活空間狹小、共用衛浴、內部艙間樓梯陡峭上下勢必碰觸扶手，都使得軍用船艦面對傳染病遭遇較大挑戰。

蘇紫雲認為，海軍應對戰備與疫情雙重壓力，應急改善方案則是運用民間成熟的裝備，藉此改善船艦內部的防疫管理功能，且這些裝備多為台灣產業強項，包括UV-C LED（可殺菌消毒的LED紫外光）、機能紡織等低成本可快速取得的本土科技。

蘇紫雲也舉出可立即改善的五種方案。

第一，軍艦內空調回風裝置或風管內部，可設置短紫外線（200-280um）燈管或LED，用以殺滅病毒或減輕致病活性，此一裝置已在部分醫院的空調系統置並獲得實證效果。

第二，重要艙間或艦員群聚的艙房可裝置具HEPA等級的空氣過濾機，可有效過濾空氣中的飛沫乃至病毒，改善艙內的空氣安全，降低致病風險。

第三，各艙面樓梯扶手等常接觸的物體表面，由於作戰任務需求難以減少艙面上下或通道的「社交距離」，因此除增加消毒次數外，也可考慮採用抗病毒塗層或抗病毒的機能纖維包覆，以減輕手部傳播機率。

第四，個人裝備部分，除了一次性口罩外，更可參考美日等國軍隊開始採用的布口罩或更舒適的專用領巾遮蔽口鼻，便可有效防護飛沫。同時配備專業的工作用手套以保持舒適與操作的精密度，這些口鼻、手部防護裝備，都可結合台灣機能紡織的強項，採用「抗菌纖維」以增加保護性與舒適性，並可長期使用。

第五，管理面部分，則是進口快篩試劑，在執勤或擔任戰備前便進行全員普篩，降低船上感染的機率，確保執勤能力。（編輯：鄭雪文）1090419