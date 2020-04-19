國防大學：確診學生返校1小時 交叉感染風險低

（中央社記者游凱翔台北19日電）媒體報導，國防大學復興崗校區出現武漢肺炎確診病例，卻未全校停課。國防大學今天表示，經查2名確診的政戰學院學生返校停留約1小時，活動範圍、接觸人員僅侷限政戰學院生活區，且衛福部人員疫檢後，評估交叉感染風險低。

中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今天新增22例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，其中21例是敦睦艦隊成員，敦睦艦隊累計共24例；另1例為境外移入，目前全台累計420例。

媒體報導，國防大學復興崗校區因應武漢病毒確診病例，卻未全校停課，只有政戰學院停課，與他所學校標準不同。

國防大學晚間發布新聞稿表示，國防大學校區分「率真」、「中正嶺」及「復興崗」等3處，分屬桃園八德、大溪及台北北投，這次停課為復興崗校區政戰學院。

國防大學指出，經查，2名確診的政戰學院學員返校處理事務，停留約1小時，活動範圍及接觸人員僅限於政戰學院生活區，接觸人員均已完成區隔管理；另外，衛福部疾管署、台北市衛生局專員也到校疫檢，評估交叉感染風險低，今天已由第33化學兵群加強消毒作業，落實防疫管制。

國防大學表示，復興崗校區除政戰學院外，仍有其他單位共駐，基於校區幅員較大，且各單位有各自活動區域，除辦理共同性活動外，平日生活及教育訓練均各自運作。

此外，為避免政戰學院師生群聚感染風險，明天起停課2週；休假學生實施居家自主健康管理14天，與確診者接觸人員，則於學校隔離區實施區隔單人自主健康管理14天。同時採取「停課不停學」措施，藉遠距教學系統、數位學習平台實施授課，維持教學正常。

國防大學強調，將繼續依中央流行疫情指揮中心及國防部政策指導，做好防疫各項作為，確保師生身體健康及受教權益。（編輯：蘇龍麒）1090419